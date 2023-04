Samsung Galaxy Book 3 360 oggi con uno sconto del 30%! Ottimo per studio e lavoro!

Siete in cerca di un dispositivo versatile, elegante e potente che possa accompagnarvi nelle sfide quotidiane e nel tempo libero? Non perdete l’incredibile offerta su Amazon sul Samsung Galaxy Book3 360, il laptop 2-in-1 che rivoluzionerà il vostro modo di lavorare e divertirvi! Per un periodo limitato, approfittate dello sconto imperdibile su questo eccellente notebook, che combina funzionalità avanzate, prestazioni eccezionali e design convertibile per adattarsi a ogni situazione.

Infatti, tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa al notebook Samsung Galaxy Book3 360, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.113,40€, rispetto agli usuali 1.599€ di listino, per un risparmio reale di 485,6€ e uno sconto del 30%.

Samsung Galaxy Book3 360 presenta un display touchscreen Super AMOLED da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, che offre immagini nitide e colori brillanti. Il suo design convertibile consente di utilizzarlo in diverse modalità, tra cui notebook, tablet, tenda e stand, offrendo massima flessibilità e adattabilità a diverse situazioni d’uso.

Sotto il cofano, Samsung Galaxy Book3 360 è alimentato da un processore Intel Core i5 di ultima generazione, che garantisce elevate prestazioni e multitasking fluido. Il dispositivo è dotato di 8 GB di RAM e 512 GB di SSD, garantendo un’elevata velocità nell’esecuzione di applicazioni e software.

Una delle caratteristiche più interessanti di Samsung Galaxy Book3 360 è la sua compatibilità con la S Pen, che permette di prendere appunti, disegnare e interagire con il dispositivo in modo intuitivo e naturale. La batteria a lunga durata garantisce un’autonomia che può durare tutto il giorno, permettendovi di lavorare o divertirti senza preoccuparti di ricaricare il dispositivo.

