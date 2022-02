Samsung Galaxy A52S a un prezzo shock su eBay! Sconto del 39%!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa lo smartphone Samsung Galaxy A52S a un prezzo davvero imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Lo smartphone Samsung Galaxy A52S è equipaggiato con uno splendido display Super AMOLED FHD+ da 6,5″ con una luminosità massima di 800 nit per fornire un’ottima leggibilità anche sotto la luce del sole. Inoltre, la tecnologia Eye Comfort Shield scherma la luce blu per non affaticare troppo i vostri occhi.

Il comparto fotocamere dello smartphone Samsung Galaxy A52S vede la presenza di una camera principale da 64 MP, accompagnata da una camera ultra wide da 12 MP, una camera di profondità da 5 MP e una macro camera da 5 MP. Grazie alla stabilizzazione ottica, potrete scattare fotografie di alta qualità anche con poca luce.

Lo smartphone Samsung Galaxy A52S è animato dal potente SoC Qualcomm Snapdragon 778G, il quale viene associato a 6GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per un’esecuzione fluida e veloce di tutte le vostre applicazioni.

Solitamente, lo smartphone Samsung Galaxy A52S viene venduto a 469,90€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 288,90€, con un risparmio reale di 181€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo smartphone a un prezzo incredibile!

