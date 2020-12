Router gaming, smartphone e smart TV in sconto tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, lunedì 28 dicembre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con la smart TV SONY KD55XH8077 da 55″, consigliata dalla stessa casa madre per giocare con la prossima Playstation 5, che, grazie all’impiego del potente processore Sony X Reality Pro utilizzato anche nei modelli di punta 8K, è in grado di ottimizzare colori, contrasto e nitidezza, offrendo ombre ricche di dettagli ed immagini realistiche ed a fuoco da qualsiasi angolazione. Con un design compatto e cornici sottili, la televisione, in virtù dell’integrazione del sistema operativo Android TV, può accedere ad un vasto catalogo di applicazioni e supporta pienamente i comandi vocali tramite Google Assistant.

Grazie all’illuminazione indipendente di determinate zone di LED, la tecnologia Full Array LED rende più luminosi i punti chiari e ancora più scuri quelli bui. Non poteva di certo mancare il supporto a tutti i formati HDR presenti sul mercato sino al Dolby Vision. La connettività è garantita dalla presenza di quattro porte HDMI.

Solitamente la smart TV SONY KD55XH8077 viene proposta a 949€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 899.

Continuiamo con lo smartphone SAMSUNG Galaxy A21s, dispositivo dotato di un ampio display Infinity-O da 6,5″ ed in grado di scattare fotografie chiare e nitide, sia di giorno che di notte, con la fotocamera principale da 48 MP ad alta risoluzione. Potete utilizzare l’angolo di visione da 123° della fotocamera ultra-grandangolare da 8MP per immortalare una porzione più ampia del mondo, oppure scegliere l’avanzata fotocamera macro da 2MP per primi piani ricchi di dettagli.

L’avanzato processore Octa-core e 3GB di RAM garantiscono prestazioni fluide ed efficienti, mentre la memoria interna da 32GB vi permette di conservare tutti i vostri ricordi. Se poi aggiungete una scheda microSD, potrete avere fino a 512GB di spazio in più.

Solitamente lo smartphone SAMSUNG Galaxy A21s viene proposto a 209,99€, ma oggi potete averlo a soli 149,99€.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte presenti nel “Solo per oggi Mediaworld”.

Offerte Solo per oggi Mediaworld