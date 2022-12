Rockstar solletica i fan con un video: novità su GTA 6? La risposta è amara

Il leak di GTA 6 delle scorse settimane ha permesso ai fan di avere un assaggio di ciò che gli verrà proposto nel nuovo capitolo della serie targata Rockstar Games, sebbene ad oggi manchi ancora un annuncio ufficiale.

I video provenienti da una build interna del sequel di GTA V trapelati in rete hanno solo aumentato l'hype a dismisura.

Se nel mentre qualcuno si era dilettato a ricreare Grand Theft Auto 6 nello splendore dell’Unreal Engine 5, sembra proprio che il reveal ufficiale tardi ad arrivare.

Ora, però, qualcosa sembra muoversi nella giusta direzione, visto che è la stessa Rockstar Games ad aver pubblicato un video decisamente sospetto sui suoi canali social.

Sui profili social della compagnia, Rockstar ha infatti pubblicato un video decisamente psichedelico, il quale mostra il classico logo dell’azienda (l’iconica R) avvolto in un tunnel di colori, stelle e luci stroboscopiche.

Inutile dire che il post ha immediatamente messo in allerta i fan, i quali si sono detti pronti a un presunto annuncio di GTA 6, il quale si sta facendo attendere più del dovuto.

Poco sotto, la clip pubblicata da Rockstar.

A quanto pare, però, la realtà è un altra: il breve filmato serve con molta probabilità a promuovere il nuovo contenuto per GTA Online, ossia Los Santos Drug Wars.

«Il capitolo d’apertura di un nuovo aggiornamento della storia di GTA Online, che vede protagonista una banda di straccioni con grandi speranze di drogare il mondo e scalare la vetta della catena alimentare criminale, da ora su console e PC», recita la descrizione ufficiale.

Poco sotto, il trailer ufficiale del DLC.

Los Santos Drug Wars

The opening chapter in a mind-expanding new GTA Online story update featuring a ragtag crew with high hopes of dosing the world and climbing to the top of the criminal food chain.

Now on PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, and PC:

— Rockstar Games (@RockstarGames) December 13, 2022