Risparmia sull’acquisto di smartphone e smartwatch su eBay grazie a questo coupon

Il noto portale e-commerce eBay ha lanciato una promozione imperdibile che vi permetterà di acquistare smartphone e smartwatch usufruendo di un ulteriore sconto (oltre a quello solitamente applicato) sino al 10%.

Per sfruttare questa ottima offerta non dovrete fare altro che seguire queste istruzioni:

Coupon valido solo sui prodotti presenti all’interno di questa pagina Codice: PITSMART21

Sconto: 8%

Sconto massimo ottenibile: 50€

Utilizzi: 1 per ogni utente

Inizio: 26 luglio 2021 ore 9:00

Fine: 8 agosto 2021 ore 23:59 Come riscattare il buono sconto: Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee.

Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto.

Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

Tra gli oggetti più interessanti non possiamo certo non citare lo smartphone Xiaomi Redmi Note 9 in colorazione Polar White, che attualmente potete portarvi a casa a soli 142,59€, rispetto ai 227,47€ di listino, per un risparmio reale di quasi 85€. Il dispositivo è animato dal SoC Helio G85 MediaTek, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio interno di archiviazione.

La fotocamera ad altissima risoluzione di Xiaomi Redmi Note 9 e le ottimizzazioni AI vi assicurano scatti perfetti in ogni momento. Grazie alla batteria integrata da 5.020mAh, il dispositivo è in grado di offrire un’autonomia davvero elevata e, in caso di bisogno, si può contare sulla ricarica rapida da 18W.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

