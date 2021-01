Risparmia il 67% sull’abbonamento triennale di TunnelBear VPN!

Continuiamo la nostra rassegna relative alle offerte delle migliori VPN sul mercato con TunnelBear, noto servizio che recentemente ha lanciato un’iniziativa assolutamente da non lasciarsi sfuggire. Nel caso non ne foste a conoscenza, una VPN (Virtual Private Network) consente di proteggere la vostra connessione dati creando un canale protetto dal dispositivo che state utilizzando, che può essere il vostro smartphone, portatile, tablet o altro, verso il server del gestore della VPN, che a sua volta si collegherà al sito selezionato. Innanzitutto, saltano subito all’occhio due caratteristiche fondamentali che deve avere una VPN: sicurezza e privacy.

TunnelBear, protagonista dell’offerta di oggi, offre con uno sconto su un pacchetto triennale, fornendo la possibilità di navigare a lungo in modo sicuro e, soprattutto, ad un costo mensille bassissimo. Stiamo parlando infatti di meno di tre euro al mese, con uno sconto di oltre 200 euro rispetto al consueto prezzo di listino. Pagando soli 120$ avrete tre anni di abbonamento a TunnelBear, corrispondenti a soli 3,33$ al mese, equivalenti ad appena 2,75€ al cambio attuale, con uno sconto applicato pari al 67%! Nel caso voleste provare un po’ il servizio prima di legarvi ad esso per tre anni, è anche disponibile la sottoscrizione annuale, il cui prezzo è invece di 4,99$ al mese, quindi poco più di quattro euro (4,13€), con uno sconto applicato pari al 50%. TunnelBear è presente con i suoi server in 26 paesi del mondo, dandovi la possibilità di visitare siti ed usufruire di contenuti originariamente previsti solo per gli abitanti di un certo paese, il tutto senza lasciare traccia del vostro passaggio (a meno che non lo vogliate).

In definitiva, ad un prezzo di poco meno di tre euro al mese, avrete un servizio affidabile e che vi consente di navigare in tutta sicurezza e al massimo della velocità e della privacy. Ricordiamo che l’offerta di TunnelBear ha una durata limitata e vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo. Vi rammentiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

