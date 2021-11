Risparmia fino a 50€ sull’acquisto dei regali di Natale su eBay grazie a questo coupon

Il noto portale e-commerce eBay ha lanciato una promozione imperdibile che vi permetterà di acquistare smartphone, smart TV, notebook, elettrodomestici, decorazioni per l’albero di Natale e molto altro usufruendo di un ulteriore sconto (oltre a quello solitamente applicato) sino a 50€.

Per sfruttare questa ottima offerta non dovrete fare altro che seguire queste istruzioni:

Coupon valido solo sui prodotti presenti all’interno di questa pagina Codice: NOV21EDAYS

Sconto: 10%

Sconto massimo ottenibile: 50€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Inizio: 8 novembre 2021 ore 9:00

Fine: 21 novembre 2021 ore 23:59 Come riscattare il buono sconto: Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee.

Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto.

Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

Usa il coupon in queste categorie di prodotti

Si tratta dell’occasione perfetta per acquistare il regalo perfetto per voi stesso o i vostri amici e parenti in vista delle festività natalizie. Il catalogo di eBay è davvero vastissimo e avete semplicemente l’imbarazzo della scelta. Applicando il codice NOV21EDAYS in fase di checkout, utilizzabile fino ad un massimo di due volte, potete usufruire di un ulteriore sconto del 10%.

Ricordiamo che l’iniziativa sarà valida fino al prossimo 21 novembre e, per facilitarvi la scelta, di seguito vi abbiamo riportato i link diretti alle categorie che partecipano a questa iniziativa.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

