Ring Fit Adventure: 14% di sconto su Amazon!

Avete bisogno di rimettervi un po’ in forma divertendovi in vista della prova costume? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon vi permette di acquistare Ring Fit Adventure per Nintendo Switch a un prezzo assolutamente imperdibile!

Ring Fit Adventure consente di tenersi in forma grazie allo speciale strumento ad anello incluso nella confezione, una modalità storia con cui sudare divertendosi e programmi di allenamento specifici suddivisi per parte del corpo. In Ring Fit Adventure, gli utenti possono esplorare un mondo di fantasia con nemici da affrontare eseguendo squat, addominali e altri esercizi utili ad eliminarli – e tenersi in forma facendolo.

Il Ring-Con è l’innovativo strumento, dotato di fascia per tenerlo legato alla gamba durante gli esercizi, che rileva e misura i movimenti del corpo provvedendo a trasformarli in azioni nel gioco. Con la modalità Esercizi è possibile giocare ignorando la storia ma compiendo individualmente determinate attività fisiche, con l’opportunità di preparare una vera e propria scheda, come in palestra, nella modalità Serie che consente di avere tutti gli esercizi già pronti per la fruizione quotidiana.

Solitamente Ring Fit Adventure viene proposto a 79,99€, ma ora potete portarvelo a casa a soli 68,85€, con uno sconto del 14% e un risparmio reale di 11,14€. Si tratta di un’occasione imperdibile per portarsi a casa un ottimo prodotto per mantenersi in forma risparmiando notevolmente sul suo normale prezzo di acquisto!

