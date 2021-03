Returnal, il nuovo trailer spiega perché sarà l’esclusiva PS5 da non perdere

Returnal è il nuovo progetto realizzato da Housemarque (autori dell’originale Resogun), atteso come esclusiva PS5 a fine aprile di quest’anno. Il gioco è infatti da poco entrato in fase Gold, la quale anticipa di poco il lancio del titolo negli store digitali e non.

Ora, a poche settimana dall’uscita, è stato rilasciato un altro trailer giapponese del gioco (via GR): nel video, della durata di poco meno di due minuti, possiamo dare un’ulteriore sguardo al misterioso pianeta alieno Atropos attraverso gli occhi di Selene, un’esploratrice spaziale della Astra atterrata sulla superfice del corpo celeste.

La protagonista sarà infatti chiamata a rivivere il suo incidente sul pianeta più e più volte a causa di un misterioso loop temporale, cercando allo stesso tempo di scoprire la verità senza avere alcuna intenzione di arrendersi. Poco sotto, il filmato in questione (ricco di sequenze gameplay inedite):

Returnal offre una chiara struttura roguelike ricca di furiosi combattimenti con armi da fuoco (marchio di fabbrica degli sviluppatori, assieme alla possibilità di schivare colpi in puro stile bullet-hell), oltre a varie fasi esplorazione nei vari scenari del pianeta.

Il team di sviluppo Housemarque sfrutterà l’SSD di PS5 per consentire respawn istantanei: vale a dire che tornare in vita dopo un game over non sarà troppo frustrante, permettendo così fasi di gioco fluide e dinamiche, senza troppe interruzioni.

In vista della recensione che troverete prossimamente sulle pagine di SpazioGames, il nostro Domenico ha già avuto modo di vedere il titolo in azione coi sui occhi: potete scoprire tutti i dettagli nella nostra anteprima di Returnal, nella quale di abbiamo spiegato che «Housemarque potrebbe davvero fare quel decisivo passo in avanti utile ad avvicinarla ai grandi della scuderia Sony».