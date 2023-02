Il remake di Resident Evil 2 ha venduto più di Village, numeri alla mano

Se ci sono in giro tanti remake ci sarà un perché, potrebbe dire qualcuno. Il perché potrebbe ricercarsi, ad esempio, nel grande successo commerciale che ottengono – in molti casi meritato, come in quello di Resident Evil.

In queste ore Capcom ha aggiornato con gli ultimi dati disponibili (ossia, quelli fino al 31 dicembre 2022) i numeri relativi ai suoi videogiochi di maggior successo, indicando quante copie vendute in milioni di unità ha piazzato ciascuno.

Da questa chart, disponibile sul sito ufficiale del celebre publisher, è possibile notare che a oggi l’episodio più venduto risulta essere Resident Evil 7, con 11,70 milioni di unità. Attenzione, però, perché a incalzarlo è nientemeno che Resident Evil 2 Remake: il titolo, che possiamo considerare un vero e proprio paradigma di come fare per bene un remake, ha piazzato 11,20 milioni di copie dal lancio nel 2019 in poi – con un ritmo notevole, se consideriamo che RE7 ha invece debuttato nel 2017 (lo trovate su Amazon) e il margine di vantaggio che mantiene è davvero minimo.

Deve arrendersi alla forza di alcuni episodi particolarmente di successo anche Resident Evil Village, almeno per il momento: il capitolo più recente, lanciato nel 2021, ha piazzato 7,40 milioni di copie, venendo così preceduto dagli 8,60 milioni di RE5 (che però è sul mercato dal 2009) e di RE6 (stesso numero, in vendita però dal 2012).

“Solo” undicesimo nella classifica di Capcom, invece, il remake di Resident Evil 3, che dal 2020 ha messo insieme 6,40 milioni di copie vendute.

Consultando la classifica completa, però, è impressionante quanto forte sia anche il franchise di Monster Hunter, che vende praticamente come il pane: i 18,60 milioni piazzati da Monster Hunter World (numeri che escludono Iceborne Master Edition) la dicono lunga, con Rise che incalza già, con i suoi 11,70 milioni.

Insomma, parliamo di due franchise davvero importanti nell’economia di Capcom e dei suoi investitori. Non sorprende, allora, che Rise stia vedendo release anche su ulteriori piattaforme – è di pochi giorni fa quella su PS5 – e che la saga horror stia attendendo l’arrivo di Resident Evil 4 Remake, di cui proprio oggi abbiamo appreso alcuni nuovi dettagli.