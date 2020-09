Resident Evil 7, Final Fantasy XV (e non solo) nella lineup PS Now di settembre!

Via PlayStation Blog, Sony ha confermato i giochi che saranno resi disponibili durante il mese di settembre 2020 via PS Now. Poco sotto, la lista completa:

Resident Evil 7

Final Fantasy XV

WWE 2K19

Observation

Resident Evil 7 è l’ultimo capitolo della saga Capcom, un’avventura in soggettiva che ci metterà nei panni di Ethan Winters, il quale decide di andare in Louisiana alla ricerca della moglie Mia, data per morta da tre anni. La versione PlayStation 4 che include il supporto completo per PlayStation VR.

Final Fantasy XV è invece l’ultimo capitolo della saga Square Enix diretto da Hajime Tabata, con la colonna sonora composta da Yoko Shimomura. Si tratta di fatto del primo gioco della serie principale ad appartenere al genere dei giochi di ruolo d’azione, oltre che il primo Final Fantasy a singleplayer con DLC ed eventi stagionali. La storia di Final Fantasy XV segue il viaggio di Noctis Lucis Caelum, un giovane principe ereditario del regno di Lucis, che combatte per reclamare il suo trono.

WWE 2K19 è invece l’ultimo capitolo del franchise WWE, il quale presenta un ampio roster con le Superstar e Leggende più popolari di WWE e NXT. Il gioco offre un gameplay simulativo, varie opzioni di creazione e differenti modalità di scontri (anche online).

Ultimo ma non meno importante, Observation è un’avventura con tantissimi elementi puzzle sviluppata dallo studio scozzese No Code e pubblicata da Devolver Digital. Il giocatore avrà a che fare con un suggestivo thriller fantascientifico nel quale sarà chiamato a scoprire cosa è accaduto alla dottoressa Emma Fisher e all’equipaggio della sua missione, dalla prospettiva di S.A.M., l’intelligenza artificiale della stazione.