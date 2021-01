Resident Evil 7 è già un classico grazie alla mod con le inquadrature fisse

Resident Evil 7 è stato un capitolo particolarmente controverso tra i fan di vecchia data del franchise, dal momento che ha dato il là ad un nuovo filone in prima persona che proseguirà a maggio con Resident Evil Village.

Lo youtuber Enveloping Sounds ha voluto mostrare un video in cui il gioco viene fatto girare con una speciale mod, che prevede l’utilizzo delle inquadrature fisse anziché la prima persona per dargli un tocco nostalgico.

Il video è ambientato poco dopo il primo scontro con Jack Baker, il padrone di casa, ed evidenzia non solo l’esplorazione ma anche il modello piuttosto dettagliato del protagonista Ethan Winters e la bontà delle transizioni da una stanza all’altra.

Le inquadrature fisse sono probabilmente quello che ha più definito la trilogia classica di Resident Evil (e i suoi molteplici spin-off).

Questa mod è un omaggio a quei tempi e dimostra quanto in effetti, al di là della visuale più moderna, Resident Evil 7 sia molto più aderente al feeling dei classici per la prima PlayStation di quanto non sembri.

Curiosamente, Shinji Mikami – tra i creatori di quei cult – ha di recente spiegato che in realtà il team di sviluppo della Capcom dell’epoca guarda con un certo imbarazzo a quello che non fu altro che un espediente tecnico per sopperire alle carenze della piattaforma.

Ad ogni modo, se siete curiosi di provare in prima persona (per modo di dire) questa mod, non dovete far altro che raggiungere questo indirizzo e seguire le istruzioni per installarla.

Se invece volete rivivere i classici, tenete presente che il primo Resident Evil in HD farà parte dei giochi di febbraio su Games With Gold per Xbox.