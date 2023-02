Resident Evil 7 avrebbe potuto essere un gioco decisamente diverso

Resident Evil 4 Remake è uno dei titoli più attesi delle prossime settimane, sebbene ora sono emersi alcuni screen della prima versione di Resident Evil 7, il quale avrebbe potuto essere un gioco totalmente diverso rispetto a quello uscito nei negozi.

Il settimo capitolo del franchise (che trovate su Amazon a prezzo interessante) ha rappresentato un vero rilancio per il franchise, affossato dalle meccaniche action di RE5 e 6.

Ora, mentre i fan si divertono a realizzare demake davvero sorprendenti, è il momento di ammirare una versione di RE7 mai vista prima.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, sono sbucate online alcune immagini di una versione alpha di un Resident Evil 7 maggiormente action e con Leon S. Kennedy come protagonista.

L’insider del settore Dusk Golem ha condiviso alcuni dettagli e screenshot di una versione mai nata di Resident Evil 7, ben diversa dalla edizione uscita poi nei negozi.

Secondo Dusk, il settimo capitolo della saga di Resident Evil avrebbe dovuto essere inquadrato con una prospettiva in terza persona e avere come protagonisti Leon S. Kennedy e Sherry.

Poco sotto, le immagini del gioco in questione trapelate in rete.

(2/3) city, loosely inspired by Venice, Italy. It had a water-based BOW focus, "Choice" moments where time slowed down & you'd have a period to make a choice of some kind (TellTale inspired), there was a polished 30-60 minute demo of the thing made in late 2012-Late 2013, but it pic.twitter.com/QqU9rr7DDj

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) February 8, 2023