Resident Evil 3 Remake fa il giro completo, e torna a essere un gioco PS1

La saga di Resident Evil è sicuramente molto amata, anche capitoli entrati nella storia come il sempreverde Resident Evil 3, il quale ha ricevuto un remake in tempi non sospetti.

In attesa del rifacimento del quarto capitolo del franchise di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo interessante) alcuni fan hanno infatti pensato di rispolverare vecchie glorie in chiave decisamente nostalgica.

Se già alcuni mesi fa un fan aveva condiviso un video che mostrava come sarebbe potuta essere una versione PS One di Resident Evil 5, è ora il turno di un altro classico.

No, non parliamo di Resident Evil 6 (che qualcuno ha già reso sotto forma di demake), bensì proprio di un rifacimento in stile PS1 di Resident Evil 3 Remake.

Come riportato anche da Game Rant, in un recente video il canale YouTube Rustic Games BR ci dà un’idea di come sarebbe stato il remake del 2020 di Resident Evil 3 se fosse stato lanciato sulla console PlayStation originale.

Il filmato mostra la sequenza introduttiva in cui Jill Valentine si sveglia nel suo appartamento, ma c’è una leggera differenza nel modo in cui la scena si svolge rispetto al remake ufficiale.

Questo video non rappresenta alcun gioco attualmente in fase di sviluppo, visto che si tratta piuttosto di un concept comunque davvero sorprendente e ben fatto.

Tuttavia, molti giocatori di vecchia data proveranno un brivido di nostalgia niente male, visto che il terzo capitolo originale è uscito nel 1999 proprio su PS1. Insomma, il giro completo è stato fatto.

Non è la prima volta che qualcuno pubblica video di questo tipo: alcuni mesi fa, un altro fan ha immaginato come potrebbe essere Elden Ring sulla storica PS1.

Ma non solo: anche il demake di The Callisto Protocol è sicuramente un tuffo nel passato che ogni fan degli horror a 32-bit non dovrebbero lasciarsi sfuggire.

Infine, se anche God of War Ragnarok è un gioco graficamente impressionante, ma un fan ha creato una versione PS1 con tanto di pixel in stile 32-bit.