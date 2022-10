Resident Evil 4 Remake Collector’s Edition disponibile da Amazon! Prenotatela ora!

Dopo mesi di rumor e anticipazioni, Capcom ha finalmente annunciato ufficialmente l’atteso remake di Resident Evil 4, titolo che ha segnato una vera e propria rivoluzione nel mondo dei survival horror con il suo debutto su Nintendo Gamecube e susseguenti versioni per le console più disparate. Siamo lieti di riportarvi che Amazon ha riaperto i preorder della bellissima Collector’s Edition, proposta al prezzo di 299,99€!

L’annuncio della Collector’s Edition è arrivato durante l’ultimo Resident Evil Showcase, nel quale abbiamo potuto assistere anche a un nuovo video gameplay del remake: l’edizione includerà anche una statua di Leon Kennedy, pronto a una nuova terrificante avventura insieme al suo fidato fucile. Il gioco sarà poi presentato all’interno di una particolarissima confezione a tema, perfetta per arredare a tema la stanza dei più grandi appassionati di Resident Evil 4.

Al suo interno troverete, ovviamente, anche una copia di Resident Evil 4 Remake e il suo relativo steelbook, oltre a un artbook e un poster dedicato, codici per scaricare DLC aggiuntivi e la colonna sonora in formato digitale.

Ricordiamo che Resident Evil 4 Remake sarà lanciato il 24 marzo 2023 per Windows PC, Sony Playstation 5 e Microsoft Xbox Series X|S. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

Se siete dei veri fan del primo capitolo, non potete assolutamente farvi sfuggire questa stupenda edizione da collezione, che potete ricevere comodamente a casa facendo affidamento sull’assoluta qualità del servizio offerto da Gamestop!

