Gli appassionati di Resident Evil 5 possono finalmente rispolverare questo classico del 2009 con un aspetto completamente rinnovato. Un modder conosciuto con lo pseudonimo di Evgeshajk ha infatti rilasciato una corposa patch grafica che porta tutte le texture del gioco in risoluzione 4K, offrendo nuova linfa vitale a un titolo che, pur essendo stato apprezzato ai tempi della sua uscita, oggi mostra inevitabilmente i segni dell'età tecnologica. Il problema principale che affligge questo capitolo della saga Capcom riguarda proprio la qualità delle texture, che su schermi moderni ad alta risoluzione risultano sgranate e poco definite.

La tecnica utilizzata per questo ambizioso progetto si basa sull'intelligenza artificiale applicata al potenziamento grafico. Il creatore della mod ha sfruttato strumenti di upscaling basati su algoritmi AI per ricampionare le texture originali, portandole a una risoluzione quattro volte superiore. Non si è però limitato a un processo automatizzato: sono stati necessari numerosi interventi manuali per garantire che il risultato finale mantenesse intatta l'atmosfera visiva pensata dagli sviluppatori originali. L'obiettivo dichiarato era quello di migliorare senza stravolgere, preservando l'identità artistica del gioco.

Il confronto diretto tra le versioni originale e modificata è stato documentato attraverso un video esplicativo, che mostra chiaramente l'impatto delle migliorie apportate. Le differenze sono particolarmente evidenti negli ambienti esterni, dove dettagli architettonici e naturalistici che prima apparivano sfocati emergono ora con una nitidezza sorprendente. Anche i volti dei personaggi e gli oggetti sparsi negli scenari beneficiano notevolmente dell'intervento, risultando molto più leggibili durante le sessioni di gioco.

L'installazione della mod richiede però alcuni passaggi tecnici aggiuntivi che gli utenti devono conoscere per evitare malfunzionamenti. In particolare, è indispensabile applicare una patch 4GB al file eseguibile del gioco (re5dx9.exe), altrimenti il sistema andrà incontro a crash frequenti durante le sessioni. Questa procedura serve ad aggirare alcune limitazioni di memoria che impedirebbero al gioco di gestire correttamente le texture ad alta risoluzione. Il download della mod principale è disponibile attraverso un link diretto fornito dal creatore.

Chi desidera spingere ulteriormente l'esperienza visiva può combinare questo pacchetto con un'altra modifica che rimuove il filtro verdastro applicato di default al gioco. Questa seconda mod aggiunge anche effetti di profondità di campo migliorati, contrasti più marcati e gestione avanzata di colori e ombre. Nel video dimostrativo pubblicato dal modder, entrambe le modifiche sono attive simultaneamente, mostrando il potenziale massimo raggiungibile con questi interventi sulla versione PC del gioco.