I fan di Red Dead Redemption condividono i più strani misteri irrisolti

Red Dead Redemption 2 ha un numero di giocatori ancora molto attivo, così come tantissimi sono i fan del primo capitolo della saga.

Il titolo open world di Rockstar ambientato nel Far West (lo potete fare vostro a prezzo davvero notevole su Amazon) ha ancora un posto speciale nel cuore degli appassionati.

Del resto, i fan di Red Dead Redemption 2 vorrebbero una serie TV all’altezza delle aspettative, magari da affiancare a quella di The Last of Us.

Ora, nonostante Red Dead Online stia dando qualche problema di troppo ai giocatori, sembra che altri fan si stiano dedicando alla ricerca specifica di misteri irrisolti.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, alcuni giocatori di Red Dead Redemption stanno condividendo i più strani misteri irrisolti che vorrebbero fossero risolti.

Un thread su Reddit ha infatti posto ai giocatori una domanda piuttosto esplicita: Qual è il tuo mistero irrisolto preferito di Red Dead? Questo ha dato il via a un post con tutti i misteri che i giocatori hanno trovato nel gioco e le varie teorie sul loro significato.

Uno di questi misteri riguarda un segno inquietante nella città abbandonata di Pleasance. Viaggiando per la città, è possibile imbattersi in un fienile con la frase «Non aprire, peste» scritta a caratteri cubitali.

Alcuni ritengono che non si tratti di un mistero, ma semplicemente di un cenno alla pandemia di colera che colpì il selvaggio West. Altri ritengono che possa essere una prefigurazione di un contenuto scaricabile dedicato ai non-morti.

Un altro mistero che tormenta la comunità di Red Dead è il serpente gigante che si aggira nel secondo capitolo del franchise. Mentre alcuni sostengono che sia solo un’allusione al serpente de Il libro della giungla, altri pensano vi sia una leggenda dietro al rettile.

Ma non solo: c’è anche la cosiddetta “Donkey Lady” del primo capitolo che non ha mai trovato risposta, ossia la signora con la testa d’asino che si può incontrare nel gioco originale. E non dimentichiamoci neppure dello strano uomo in abiti moderni in cui ci si può imbattere e che in qualche modo sa tutto di noi.

Questi sono solo alcuni dei misteri che affliggono la comunità di Red Dead. Anche se è improbabile che Rockstar sia pronta a risolverne qualcuno in tempi brevi, è comunque divertente fare speculazioni a riguardo.

Restando in tema, altri appassionati di Red Dead Redemption 2 hanno invece scoperto di recente un contenuto tagliato davvero molto importante.

Ma non solo: una mod piuttosto interessante rilasciata per il sequel alcune settimane fa ha rivisto quasi completamente il sistema di leggi presente nel classico Rockstar.