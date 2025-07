Dopo un'attesa durata oltre dieci anni, il cavallino rampante torna a correre sulle piste arancioni più famose del mondo. La partnership tra Hot Wheels e Ferrari, interrotta alla fine del 2014, si rinnova nel 2025 con un prodotto celebrativo che sta già facendo sognare i collezionisti: Hot Wheels x Ferrari Heritage Set.

Questo cofanetto non è solo un omaggio a due icone del mondo dei motori, ma un vero e proprio ponte tra la storia e il futuro del design automobilistico.

Un Ritorno in Grande Stile: Uscita, Prezzo e Disponibilità

Il set è stato reso disponibile sul sito Mattel Creations a partire dal 7 Aprile 2025, per celebrare l'inizio del nuovo accordo di licenza... ed è andato in sold-out nel giro di pochissimo tempo.

Per nostra fortuna, siamo riusciti a ordinarne una copia.

Il packaging, progettato da Julian Koiles e Matt Gabe, è un elegante cofanetto "slip box" con una finitura soft-touch che lo rende un pezzo da esposizione ancora prima di essere aperto.

All'interno della confezione trova posto anche il certificato di autenticità e una foto-guida sulle funzionalità dei due modelli: cofano motore rimuovibile per la 499P Modificata e cofano motore apribile per la 312 P.

I Modelli del Set: Passato e Presente si Incontrano

All'interno del cofanetto, due modelli rappresentano l'anima di questa rinnovata collaborazione.

Scopriamoli insieme.

Ferrari 499P Modificata: la potenza moderna

Questo modello, disegnato da Ron Wong con decorazioni di Christina Albreck, cattura l'essenza della moderna ingegneria Ferrari.

Rappresenta la versione da pista della hypercar a quattro ruote motrici, con dettagli mozzafiato.

Caratteristiche Principali:

Verniciatura Spectraflame Rossa Corsa .

. Cofano motore posteriore rimovibile che svela il propulsore dettagliato da Benson Cheung.

che svela il propulsore dettagliato da Benson Cheung. Livrea da corsa con il numero 24 e bande con i colori della bandiera italiana.

e bande con i colori della bandiera italiana. Corpo in Zamac, ruote Real Riders a 10 razze e telaio in metallo verniciato nero opaco.

Secondo le informazioni rilasciate da Mattel (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), una versione della Ferrari 499P Modificata sarà rilasciata anche nella serie Premium di Giugno 2025, con "indosso" le ruote dei modelli Real Riders.

Ferrari 312 P: un omaggio alla storia

Disegnata da Brent Vetuskey con grafiche di Steven Vandervate, questa vettura è un tributo al primo modello Ferrari mai prodotto da Hot Wheels, uscito nel 1969 per la linea del 1970.

Caratteristiche Principali:

Verniciatura Spectraflame rosso brillante su base argentata.

rosso brillante su base argentata. Cofano motore posteriore apribile con motore a vista.

con motore a vista. Numero di gara 25 .

. Corpo in Zamac, iconiche ruote Neo-Classics Redline a canale profondo e un telaio interamente cromato.

Galleria fotografica

Vale la Pena? Il Verdetto per i Collezionisti

Il set Hot Wheels x Ferrari Heritage Set è molto più di un semplice giocattolo. È un pezzo di storia, un oggetto da collezione di altissima qualità pensato per celebrare un momento storico.

Il livello di dettaglio, la qualità delle vernici Spectraflame e la cura del packaging giustificano il prezzo per il pubblico a cui è rivolto: i collezionisti più esigenti e gli appassionati del marchio Ferrari.

L'estrema limitatezza lo rende già oggi un pezzo da collezione destinato ad aumentare di valore nel tempo.

In conclusione, Hot Wheels e Ferrari hanno inaugurato la loro nuova era nel migliore dei modi, con un set che onora il passato guardando dritto al futuro. Un "must-have" assoluto per chiunque voglia possedere un pezzo della leggenda.