Mattel e Ferrari tornano a collaborare dopo oltre un decennio in una nuova entusiasmante partnership. La linea, composta da una vasta gamma di modellini die-cast e da collezione targati Hot Wheels, includerà sia le leggendarie auto stradali e da corsa Ferrari che i modelli più recenti e tecnologicamente avanzati.

Hot Wheels e Ferrari: una nuova era per i modellini da collezione

Hot Wheels e Ferrari tornano a far sognare gli appassionati di motori e collezionismo: per la prima volta dopo oltre 10 anni, Mattel annuncia una nuova e ampia collaborazione con la casa del Cavallino Rampante per la creazione di una linea esclusiva di modellini da collezione. Presentata ufficialmente anche a Maranello, la partnership rappresenta un evento storico per entrambi i marchi iconici.

La gamma comprenderà numerosi modelli Ferrari, dai classici più amati alle auto più moderne, simbolo di innovazione tecnologica.

Oltre alle tradizionali riproduzioni die-cast in scala 1:64, ci saranno anche edizioni limitate in vendita esclusiva su Mattel Creations, nonché modelli radiocomandati (RC) disponibili nei punti vendita Hot Wheels in tutto il mondo.

Roberto Stanichi, vicepresidente esecutivo di Hot Wheels e responsabile del settore Vehicles & Building Sets di Mattel, ha dichiarato:

È stato un progetto realizzato con passione dal nostro team: volevamo offrire una visione autentica di questi iconici modelli Ferrari per la nuova generazione di appassionati, creando allo stesso tempo qualcosa di davvero speciale per i collezionisti. Non vediamo l’ora di vedere la reazione del mondo alla nostra interpretazione di alcune tra le più belle opere d’arte su quattro ruote della storia dell’automobile.

La storia della collaborazione tra Hot Wheels e Ferrari risale al 1968, anno di fondazione del brand Mattel, e comprende ben 26 modelli precedenti, molti dei quali oggi sono pezzi ambitissimi dai collezionisti.

Con questa nuova collaborazione, l’obiettivo è non solo celebrare quell’eredità ma anche ridefinire il futuro del modellismo automobilistico su scala ridotta.

Non poteva esserci partner migliore per questa nuova fase. Ferrari, oltre ad essere un’icona del lusso e del design automobilistico, è anche il marchio più vincente nella storia delle competizioni motoristiche.

Con oltre 5.000 vittorie all’attivo in diverse categorie, inclusi 16 titoli Costruttori e 15 titoli Piloti in Formula 1, la casa di Maranello è sinonimo di eccellenza e prestigio.

La collezione Hot Wheels x Ferrari

Dopo dieci anni di assenza dal catalogo Hot Wheels, le vetture del marchio Ferrari tornano protagoniste con una collezione completamente nuova, pensata per soddisfare sia i collezionisti più esigenti che i bambini appassionati di automobili.

La gamma iniziale comprende ben 10 modelli suddivisi in quattro categorie: Mainline, Premium, una RC car (auto radiocomandata) e un set da collezione Heritage esclusivo e a tiratura limitata.

Linea Mainline: classici Ferrari a portata di tutti

La linea base debutta a giugno con i primi modelli:

Ferrari SF90 Stradale – disponibile da giugno 2025

Ferrari F40 Competizione – disponibile da luglio 2025, rarissimo modello da pista derivato dalla F40 LM

Ferrari 365 GTB4 Competizione – disponibile da agosto 2025, protagonista a Daytona e Le Mans

Linea Premium: dettagli elevati e ruote Real Riders

La linea Premium alza l’asticella:

Ferrari 499P Modificata – simbolo del ritorno ufficiale Ferrari nelle corse endurance nel 2023

Ferrari LaFerrari – particolare attenzione ai retrovisori per un realismo senza compromessi

Ferrari F50 – uno sforzo progettuale notevole per riprodurre l’alettone posteriore

250 GTO + Fiat 642 RN2 Bartoletti Transporter – disponibile da ottobre a 16,99 dollari, un tributo alla storia Ferrari nelle competizioni

Ferrari 499P Modificata

Ferrari LaFerrari

Ferrari F50

Ferrari Team Transport

Ferrari 250 GTO

Fiat 642 RN2 Bartoletti Transporter

Hot Wheels RC: la Ferrari SF90 telecomandata

Per chi desidera far sfrecciare la propria Ferrari in miniatura, è disponibile da giugno anche una versione radiocomandata della SF90 Stradale in scala 1:64. Può muoversi in tutte le direzioni e affrontare anche le famose acrobazie Hot Wheels come i loop.

Ferrari SF90 radiocomandata

Heritage Collection: il meglio per i collezionisti

Fiore all’occhiello della nuova linea è il "set" Hot Wheels x Ferrari Heritage Set, una esclusiva acquistabile solo sul sito Mattel Creations.com. Include:

una riedizione della Ferrari 312P del 1969, primo modello Ferrari prodotto da Hot Wheels

una versione elevata della 499P Modificata, vincitrice a Le Mans

Hot Wheels x Ferrari Heritage Set

Entrambe le auto presentano una speciale verniciatura rosso metallizzato, cerchi esclusivi e finiture di altissimo livello.