Ratchet e Clank Rift Apart: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Una delle saghe più apprezzate del panorama Playstation sin dai tempi di PS2 si prepara a sbarcare nella nuova generazione con Ratchet e Clank: Rift Apart, capitolo della serie che cercherà di mostrare le potenzialità della nuova console Sony soprattutto a livello di elaborazione e caricamento degli ambienti di gioco grazie al velocissimo SSD NVMe integrato.

Questa è la sinossi ufficiale del titolo apparsa su Playstation Blog:

Quando il dottor Nefarious mette le mani su un dispositivo per i viaggi interdimensionali e lo usa per raggiungere una galassia in cui lui vince sempre, Ratchet e Clank si trovano di colpo separati. Nel tentativo di ricongiungersi, incontreranno una Lombax che combatte in una milizia ribelle, esploreranno ambientazioni in parte nuove e in parte conosciute (ma reinterpretate in chiave multidimensionale!) e, soprattutto, semineranno il caos con un arsenale fuori di testa.

Dal punto di vista tecnico, Ratchet e Clank: Rift Apart offrirà due impostazioni grafiche distinte, una che punterà ad un frame rate fino a 60fps, mentre l’altra prediligerà la risoluzione. Nel primo caso si raggiungerà dinamicamente la risoluzione 4K, con un’illuminazione migliorata ed effetti di ray tracing in tempo reale, il titolo girerà “solo” a 30 fps. Si tratta di una soluzione già impiegata in altri titoli recenti, come il remake di Demon’s Souls.

Ratchet e Clank: Rift Apart sarà lanciato il prossimo 11 giugno in esclusiva per Playstation 5.