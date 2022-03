Qualcuno ha imparato a guidare con GTA (stategli a distanza di sicurezza)

I videogiochi possono essere un buon modo per imparare varie cose, da sport a lingue straniere (come ad esempio l’inglese). Assurdo che qualcuno possa davvero aver imparato a guidare con GTA, ma tant’è.

Nel caso dei giochi di guida, alcuni potrebbero aver trovato insegnamento da un Gran Turismo, ma mai e poi mai un fan sarebbe mai arrivato a prendere la patente immaginandosi alla guida di un auto (magari rubata) nella serie Grand Theft Auto.

Considerando l’hype che ruota anche e soprattutto attorno al prossimo GTA 6, non stupisce che il franchise salga agli onori della cronaca sempre e comunque.

Ora, come riportato anche da Game Rant, un fan ha notato un autista di camion davvero molto “legato” a un capitolo della serie di GTA.

Un fan di Grand Theft Auto in India ha postato la foto di un cartello sul retro di un camion che recita: «Attenzione: Ho imparato a guidare con GTA Vice City».

Si tratta di un cartello tanto esilarante quanto sconcertante: i giocatori di Grand Theft Auto sanno bene che le abilità di guida non sono richieste per andare da un punto A a un punto B, visto che si è chiamati quasi sempre a seminare il caos tra le strade della citta.

Per quanto si tratti certamente di uno scherzo, l’idea che qualcuno possa davvero immaginare Grand Theft Auto come un valido sostituto di un simulatore di guida o di un’autoscuola, mette i brividi.

