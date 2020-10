PS5: una feature salta il lancio ma Tempest 3D AudioTech anche su “cuffie compatibili”

Sony ha discusso della tecnologia Tempest 3D AudioTech che promette di rivoluzionare il modo in cui ascoltiamo i giochi next-gen su PS5.

In un post sul PlayStation Blog, è stato annunciato che l’audio 3D regolare sarà disponibile con le cuffie «che tanti di voi già posseggono, sia attraverso una connessione USB alla console, sia collegando le cuffie al DualSense con un jack da 3.5mm».

In aggiunta, è stato ufficializzato che la tecnologia Tempest 3D AudioTech proprietaria di Sony sarà accessibile «attraverso le vostre cuffie compatibili in molti giochi per PS5».

Non è stata fornita una lista dei dispositivi compatibili ma è plausibile che il riferimento sia da estendere a molti altri device certificati PlayStation, all’infuori delle cuffie Pulse 3D wireless.

I primi giochi confermati includono:

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Marvel’s Spider-Man Remastered

Astro’s Playroom

Gran Turismo 7

Returnal

Destruction All Stars

Demon’s Souls

Ratchet & Clank Rift Apart

Sackboy A Big Adventure

Horizon Forbidden West

Resident Evil Village

«Molti altri» saranno rivelati in futuro ma per ora l’elenco copre gran parte dei titoli presentati agli showcase di PlayStation 5.

C’è però una brutta notizia: il suono virtual surround attraverso gli altoparlanti dei televisori non sarà disponibile al lancio.

Tuttavia, viene garantito che il team degli ingegneri Sony è già al lavoro per implementarla in una data successiva al 12 e 19 novembre.