PS5 partita meglio di Xbox, ma la differenza di vendite non è abissale

L’inizio della generazione, lo rivelano i dati di vendita, ha visto PS5 ottenere performance superiori a Xbox Series X|S, ma la differenza non è stata abissale come ci si poteva aspettare guardando alle prestazioni dello scorso ciclo.

Stando alle rilevazioni di Ampere, riportate da GamesIndustry International, PlayStation 5 ha infatti piazzato 4.2 milioni di unità.

Si parla, in questo caso, di console vendute direttamente ai consumatori e non di quelle distribuite ai negozi, e ciò spiega la leggera differenza rispetto alle stime di Sony.

Questa cifra è esattamente in pari con quella stabilita da PlayStation 4 al lancio del 2013, nonostante le carenze di materiali stiano minando l’output della console next-gen.

Va precisato che PS4 aveva però raggiunto questi numeri prima di essere distribuita in Giappone, dove arrivò soltanto nel Q1 2014.

Tali numeri non sembrano essere andati particolarmente a scapito di Xbox Series X|S, con le due piattaforme che nel complesso hanno portato 2.8 milioni di unità nelle case dei gamer.

Ciò significa che Microsoft ha venduto solo 100.000 console in meno rispetto alla finestra di lancio di Xbox One nel 2013, risultando praticamente in linea con quelle performance.

Anche la casa di Redmond è segnata in questa fase dalla scarsità di risorse con cui assemblare le proprie console, che dovrebbe perdurare almeno fino all’estate.

Quanto a PlayStation 5, invece, la penuria di unità potrebbe prolungarsi addirittura fino alle vacanze natalizie, con le problematiche ben note acuite da una domanda senza precedenti.

Per il momento, ad ogni modo, il gap tra le due console non è abissale, anche se resta da vedere se a pieno regime la forbice rimarrà così ristretta o finirà con l’ampliarsi come nella passata generazione.