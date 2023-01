PS5? Ora molto più facile da trovare in tutto il mondo, assicura Sony

Ancora da prima del suo debutto, PlayStation 5 ha sempre avuto un problema di scorte. Per tutta una serie di motivi che vi abbiamo spiegato in un articolo dedicato, infatti, la console di ultima generazione di casa Sony non è mai riuscita a farsi trovare con prevedibilità nei negozi, finendo anzi con l’essere oggetto del desiderio dei bagarini – che ne facevano incetta e la rivendevano a prezzi enormemente maggiorati.

La situazione è migliorata solo di recente, quando nuove scorte di PS5 sono finalmente arrivate nei negozi e con il mese dello scorso dicembre che, non a caso, ha fatto segnare numeri davvero importanti. Questo significa che la crisi di scorte è alle spalle? Stando a quando dichiarato dal presidente Jim Ryan, di Sony Interactive Entertainment, durante il CES di Las Vegas, sembrerebbe proprio di sì.

PS5 sta finalmente andando a regime?

Intervenendo in occasione dei 30 milioni di unità in tutto il mondo per PS5, Ryan ha infatti assicurato che ora PS5 è più facile da reperire in tutto il mondo e non solo nei mercati di USA e Giappone, da cui avevamo visto arrivare la maggior parte delle testimonianze, con tanto di foto di console impilate nei negozi.

Nelle parole del dirigente, come sottolineato da Mp1st:

«Tutti coloro che desiderano avere una PS5, ora dovrebbero avere vita molto più facile nel trovarne una presso rivenditori in tutto il mondo, da questo momento in avanti».

La situazione, quindi, dovrebbe essere migliorata anche presso i rivenditori nostrani: se state cercando una PS5, il consiglio è quello di fare un giro nei punti vendita della vostra zona, per verificare la presenza di nuove unità.

Nei negozi online, per ora, dalle nostre parti regnano ancora i bagarini e i prezzi maggiorati, che vi raccomandiamo di rifuggire: su rivenditori come Amazon ci sono inserzioni che propongono la console a un prezzo parecchio alto rispetto a quello di listino, in alcuni casi in bundle.

Come sempre, meglio aspettare di trovarla al prezzo imposto da Sony – pari a 449 euro per la Digital e 549 euro per la Standard. Le scorte, a stretto giro, non dovrebbero più essere un problema, nemmeno dalle nostre parti.