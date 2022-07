PS5, l’ultimo aggiornamento sta causando problemi di flickering e burn-in

PS5 ha ricevuto un nuovo aggiornamento in questi giorni che, come sempre, aggiunge delle nuove funzionalità e aggiusta eventuali problemi emersi.

Una cosa interessante se siete tra le persone che sono riuscite ad acquistare una PlayStation 5, approfittando di quelle rare volte in cui è disponibile su Amazon.

Come vi abbiamo riportato, tutti gli utenti hanno potuto aggiornare il firmware della propria console next-gen alla versione 22.01-05.50

Un nuovo update che arriva a quasi tre mesi dal rilascio di quello precedente, che a sua volta aveva inserito novità importanti.

Da adesso è possibile aggiustare le impostazioni ALLM (Auto Low Latency Mode) direttamente dalle impostazioni video di PS5 con il nuovo aggiornamento: questo consentirà di ottenere prestazioni migliori con TV che supportano la modalità a bassa latenza.

Se sceglierete l’impostazione Automatica, il vostro TV di ultima generazione passerà automaticamente alla modalità a bassa latenza durante le vostre partite: in caso contrario, se disattiverete la scelta, l’ALLM sarà attivato soltanto su quei titoli che supportano l’output con VRR.

Tuttavia, come riportati da alcuni utenti su Resetera e dal portale GizChina, l’aggiornamento sta creando alcuni problemi di flickering e burn-in.

Come vedete anche dalla testimonianza di Jisaku Hibi nel video qui sopra, quando si utilizza la funzione di sincronizzazione della frequenza di aggiornamento variabile (VRR) di PS5, potrebbero verificarsi sfarfallio temporaneo (il flickering) e burn-in del pannello del display.

Secondo quanto riportato anche il monitor di gioco di Sony, INZONE M9, soffre dello stesso problema.

Al momento non c’è una soluzione a questo problema, così come non tutte le console ne sono afflitte. In ogni caso, basta non attivare il VRR per non far innescare questi malfunzionamenti.

