PS5, le istruzioni per trasferire dati da PS4 sono direttamente sulla confezione

Sony ha inviato alla stampa e ai content creator americani una prima ondata di PS5 in versione retail, e questo ci permette di scoprire particolari molto interessanti prima del lancio.

Le foto scattate da Sami Sarkar di Polygon, ad esempio, mostrano un dettaglio inaspettatamente posizionato sulla confezione della console.

one interesting thing about the PS5 box: instructions for transferring data from a PS4 are printed right on the bottom

and just to close the loop, here's a shot of the top as well

anyway, look for more coverage ~~~in the future~~~ on Polygon dot com! pic.twitter.com/sgljsJYIm4

— Samit Sarkar (@SamitSarkar) October 23, 2020