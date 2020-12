PS5: il prezzo non è stato deciso in base a quello di Xbox, dice Sony

In un’intervista concessa ad EDGE, il boss di PlayStation Jim Ryan ha tenuto a precisare che il prezzo di PS5 non è stato deciso in base a quello di Xbox Series X.

Sony ha aspettato per ogni suo annuncio next-gen importante la mossa della concorrenza, o almeno così è parso pubblicamente, ma Ryan porta invece avanti l’idea che sarebbe stata solo una coincidenza.

«Abbiamo fissato la nostra lineup di prodotti alla fine dello scorso anno», ha premesso il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment.

«Il nostro pricing preferito è stato determinato all’inizio di quest’anno, prima del lockdown. E semplicemente siamo andati avanti e abbiamo eseguito con quello che volevamo fare».

Non ci sono stati cambiamenti in corsa, insomma, per adeguarsi alla mossa coraggiosa di Microsoft di lanciare la sua ammiraglia a €499 e una variante, Xbox Series S, addirittura da €399.

Ad un’esplicita domanda se fosse cambiato o meno il prezzo dopo l’annuncio di Xbox, Ryan ha puntualizzato che non è andata così con un «no no, non è cambiato, no».

«Siamo riusciti a lanciare PlayStation 5 a €399, $399, con tutta la potenza e il set di funzionalità che ha la console, allo stesso prezzo con cui abbiamo lanciato PS4 nel 2013. Questo era importante per noi, e siamo molto felici di essere riusciti a farlo. 399 ha funzionato molto bene per noi l’ultima volta e ci piacerebbe che funzionasse molto bene per noi anche stavolta».

Ovviamente, la price tag dei €399 è riferita al solo modello Digital, che non presenta differenze tecniche di sorta all’infuori dell’assenza del lettore Blu-ray.

Al contrario, Xbox Series S, che costa €299, è sensibilmente meno potente di Xbox Series X.