PS5, i download sono molto più veloci di PlayStation 4

Oggi sono venuti giù i muri degli embarghi su PS5, ed è così che stiamo scoprendo tanti particolari notati dai giornalisti intorno al mondo sulla console next-gen.

Abbiamo passato anche noi di SpazioGames le ultime settimane su PlayStation 5, e ve ne abbiamo parlato nella nostra sostanziosa recensione della console.

Come riportato da USGamer.net, ci sono buone notizie per quanto riguarda la velocità dei download, con i giochi che adesso verranno scaricate molto più rapidamente che su PS4.

Il giornalista Mike Williams ha spiegato che, con la sua connessione (756 Mbps download, 939 Mbps upload), ha riscontrato un’accelerazione sensibile nello scaricamento:

Naturalmente, i tempi in questione sono soltanto indicativi, dal momento che parliamo di una connessione molto, molto veloce.

Tuttavia, l’accorciamento da una console all’altra rende l’idea di come sia possibile risparmiare tantissimo tempo rispetto a PS4 Pro, su un tema – quello dei download – sempre abbastanza sensibile in casa PlayStation.

