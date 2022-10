PS5 si aggiorna ancora, a sorpresa: ecco cosa cambia

Un nuovo aggiornamento del firmware di PS5 è disponibile a partire dalla giornata oggi per il download e di conseguenza per l’installazione.

Erano solo pochi giorni che i possessori della console con pad DualSense (che trovate anche su Amazon) non ricevevano un nuovo update di sistema.

Già nelle scorse ore Sony ha rilasciato l’aggiornamento contrassegnato dalla dicitura 22.02-06.00.01, il quale portata novità relativamente secondarie.

Ora, dopo anche le novità legate alla nuova App nativa per Disney+ per il supporto al 4K e all’HDR per film e serie TV del catalogo, è il turno di un nuovo update principale.

Sony ha pubblicato in queste ore un nuovo update del firmware di PS5 che porta il software di sistema alla versione 22.02-06.02.00 (via Push Square).

Per quanto riguarda le novità pratiche, questo nuovo aggiornamento per PlayStation 5 si limita a migliorare la stabilità generale del sistema operativo, risolvendo alcuni bug e problemi e ottimizzando le prestazioni durante l’utilizzo di giochi e applicazioni.

Per un nuovo firmware davvero sostanzioso bisognerà attendere quindi le prossime settimane – o, perché no, i primi mesi del 2023 – visto che al momento Sony non ha annunciato ulteriori funzionalità in arrivo.

Restando in tema, sembra che la crisi di scorte di PS5 potrebbe essere vicina a diventare un lontano ricordo, visto che stando a nuove indiscrezioni sembra infatti che Sony abbia intenzione di dare una svolta decisiva per la produzione.