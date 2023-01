PS5 è stata «trasformata» in PS2, e la nostalgia è servita

Un possessore di PS5 ha ideato un modo davvero molto interessante per celebrare la storia di PlayStation, dando vita a una console che è un omaggio vivente (se così possiamo dire) alla gloriosa PS2.

Considerando che PlayStation è di fatto ancora acquistabile a prezzi disumani su Amazon, perlomeno in Italia, sembra proprio che i fan non se ne stiano con le mani in mano.

Tralasciando un attimo la notizia che vedrebbe l’arrivo di nuovi bundle a febbraio, un giocatore davvero molto creativo ha trasformato la sua PS5 in un cimelio da retrogaming.

Come riportato anche da Game Rant, una console Sony è stata rimodellata e colorata in modo tale da sembrare una “nuova” PlayStation 2, per davvero.

Sul subreddit PlayStation, il proprietario di una PS5, tale ‘seymourbuttz214’, ha postato un’immagine della sua console con una scocca nera e il logo di PlayStation 2 presentato con le tonalità classiche (incluso il font).

Il fan spiega di aver utilizzato una bomboletta di Plasti Dip per rendere nere le piastre bianche dell’hardware e di aver aggiunto decalcomanie in vinile per alcuni dettagli realmente autentici.

Ma non solo: è stato anche migliorato il logo del controller, prevalentemente bianco, con la classica combinazione di colori PlayStation, anche se la maggior parte del pad resta di colore bianco.

L’amore che ‘seymourbuttz214’ ha profuso nel realizzare la sua “nuova” PS5 testimonia una cosa, ossia che PS2 è e resterà sempre una delle console preferite da quelle prodotte da Sony.

