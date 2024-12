L'emulazione PS2 su PS5 a quanto pare è migliorata molto

L'impegno di Sony nell'arricchire il suo servizio PS Plus Premium continua a impressionare, soprattutto con gli ultimi miglioramenti apportati al suo emulatore PS2.

Gli abbonati al servizio (trovate gift card a prezzo scontato su Amazon), sanno bene che i classici sono una costante ogni mese.

I fan di titoli storici come Sly Cooper hanno infatti notato un significativo miglioramento nella qualità dell'immagine dopo l'ultimo aggiornamento, come riportato anche da Push Square.

L'ultima patch ha migliorato visibilmente la qualità dell'immagine nel gioco in questione, disponibile da pochi giorni assieme ad altre chicche, con modelli dei personaggi e geometria dei livelli più nitidi.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Questo miglioramento è evidente: la versione aggiornata mostra bordi più definiti e una grafica più chiara rispetto alla versione precedente, cosa questa che è risultata all'occhio anche di alcuni utenti Reddit.

Anche se le differenze sono sottili, contribuiscono a un'esperienza di gioco più raffinata quando si giocano i classici PS2 su hardware moderno.

È chiaro che Sony non si limita a rendere disponibili i giochi classici PS2 su PS5 e PS4, ma sta lavorando attivamente per migliorare il software di emulazione, parecchio criticato nelle scorse settimane.

Questa attenzione ai dettagli dimostra quindi la volontà di offrire un'esperienza di gioco sempre più curata e ottimizzata. Speriamo che già nel corso del prossimo anno ne valga sempre più la pena.

Ad ogni modo, vi ricordo anche che per tutti gli approfondimenti relativi a PlayStation Plus c'è sempre la nostra ricca guida dedicata.

Ma non è tutto: sempre sulle nostre pagine trovate anche delle ricche guide dedicate ai giochi inclusi in PlayStation Plus Extra (ossia il livello intermedio) e ai giochi inclusi in PlayStation Plus Premium, ovvero il livello massimo che aggiunge anche dei giochi classici da recuperare prima di subito nel caso foste come me dei nostalgici incalliti.