PS5 è stata battuta da Xbox, per la prima volta, dopo anni

Xbox Series S è diventata un improbabile campione di vendite per Microsoft in Giappone. La console più economica e orientata ai 1080p ha infatti superato per la prima volta la PS5 di Sony nella Terra del Sol Levante.

Sarà stato lo strapotere di servizi come Xbox Game Pass (che trovate su Amazon a prezzo interessante) oppure no, ma a quanto pare i dati sono confermati.

Per quanto riguarda PlayStation 5, sebbene i numeri si siano di recente rivelati molto positivi, si può ormai dire chei risultati non erano quelli che la compagnia si aspettava.

La notizia arriva per gentile concessione del responsabile commerciale giapponese di Limited Run Games, Alex Aniel, che ha citato i dati di vendita di Famitsu relativi alla settimana dal 9 al 15 maggio (via The Gamer).

Xbox Series S ha infatti venduto 6.120 unità, più che raddoppiando le 2.963 unità combinate di PS5 sia per quanto riguarda la versione fisica che per quella digitale della console di Sony.

Xbox ha storicamente faticato sempre parecchio a imporsi sul mercato giapponese. Mentre le PlayStation vendono milioni di esemplari, solo Xbox 360 ha raggiunto risultati da sette cifre in Giappone.

Xbox One ha superato a malapena le 100mila unità vendute e, proprio mentre Microsoft dichiara che il Giappone è il suo mercato in più rapida crescita, le vendite combinate di Xbox Series X e S hanno superato di poco le 200mila unità, secondo Famitsu.

It finally happened. Xbox Series S by itself outsold the PS5 in Japan last week (May 9-15). Xbox Series S – 6,120

Xbox Series X – 105 PlayStation 5 (Disc+Digital) – 2,963https://t.co/UkBOIwNghU — Alex Aniel (@cvxfreak) May 19, 2022

Attenzione, però: le vendite di PS5 in Giappone si aggirano intorno a 1,6 milioni, superando di gran lunga quelle di Xbox, e sarebbero probabilmente ancora più alte se non fosse per la carenza di forniture globali dell’ultima console di Sony.

In secondo luogo, le misere vendite di Series X indicano che il Giappone preferisce di gran lunga la più piccola Series S, forse a causa della mancanza di TV 4K in Giappone o perché i clienti giapponesi preferiscono il suo design compatto e ‘carino’.

Restando in tema, ci sono ancora molti utenti che non sono stati in grado di acquistare PS5, ma potrebbero esserci in vista novità molto importanti.