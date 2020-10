PS5, DualSense: primo avvistamento nei negozi

Con PS5 ormai in dirittura d’arrivo, con una data d’uscita fissata al 12 e al 19 novembre, iniziano a comparire nei negozi i primi accessori.

Il DualSense guida la carica dal momento che, come riportano fan su Twitter, ha già fatto la sua prima apparizione nei negozi.

Ps5 controllers spotted on Walmart 👀 pic.twitter.com/OiPdSXgLyH — Destruct (@Destruct___) October 19, 2020

Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato foto dai magazzini, che suggerivano come in effetti mancasse davvero poco a questo giorno.

Sony ha anticipato al 30 ottobre la vendita degli accessori negli Stati Uniti, il che spiega come mai gli scaffali stiano già cominciando a riempirsi da quelle parti.

Le foto che possiamo osservare in calce al tweet in alto arrivano infatti dagli Stati Uniti e in particolare dalla catena Walmart.

Come riferisce il giocatore che le ha scattate, Walmart ha cominciato ad esporre il DualSense di PS5, ma questo non vuol dire che il controller sia già in vendita.

Presumibilmente dopo aver chiesto ad un commesso, l’appassionato riferisce infatti che la vendita comincerà soltanto il 30 ottobre.

È ipotizzabile che quei controller siano stati messi in vetrina soltanto per tenerli al sicuro dalla frenesia del magazzino.

La vendita degli accessori in Europa e in Italia dovrebbe partire soltanto il 12 novembre, una settimana prima del nostro day one.