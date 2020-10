PS5, DualSense è già nelle mani di alcuni giocatori: prime foto

Il controller DualSense è già finito nelle mani di alcuni giocatori, sebbene PS5 sia destinata ad uscire soltanto il 12 novembre in alcuni territori, come Stati Uniti e Giappone, e il 19 novembre in Europa.

Questa curiosa circostanza sembra si stia verificando per la decisione di Sony di permettere alle principali catene di vendere gli accessori della console next-gen con circa 7/10 giorni di anticipo rispetto al lancio fissato a novembre.

Ciò è confermato dal fatto che le catene americane come Target e Walmart hanno già messo a listino DualSense e altri accessori per PlayStation 5 per il 30 ottobre, mentre nel Regno Unito Simply Games, Amazon UK e Game li hanno in vendita per il 12 novembre.

Una situazione abbastanza surreale in cui gli utenti si potranno ritrovare con il secondo controller che avevano deciso di affiancare a quello incluso nella console… senza la console.

Le prime foto sono inevitabilmente già finite in rete, fatto prevedibile visto che le spedizioni staranno già raggiungendo i magazzini delle catene americane e, com’è tradizione con i lanci di massa, i furbetti non mancheranno mai.

È così che un utente Reddit ha riportato di un DualSense in vendita su Facebook nella sua area per $100, $30 in più del prezzo consigliato, come suggerisce VGC.

Un altro utente su Twitter afferma che le consegne di DualSense per PS5 sarebbero già arrivate presso i magazzini di Walmart, corroborando la tesi con una foto della confezione del controller.

Dualsense controller shipment just arrived at Walmart pic.twitter.com/kJVilgXcLj — Marlon Gaming Nation (@GamesAndWario) October 16, 2020

Il DualSense non sarà il solo accessorio in vendita per PS5, naturalmente: la lista comprenderà la nuova camera HD e le cuffie wireless, tra le altre cose.

Questi accessori sarebbero stati tutti anticipati al 30 ottobre per la vendita negli Stati Uniti, evenienza che sarebbe stata confermata da mail inviate da Sony a diversi consumatori.