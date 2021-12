PS5 Digital Edition ora in vendita da MediaWorld! Meno di 600 pezzi disponibili! [Agg.]

Aggiornamento ore 15:58: Console esaurite! Continuate a seguirci per scoprire quando si terrà il prossimo drop.

La nota catena MediaWorld ha messo in vendita 570 pezzi dell’edizione Digital di Playstation 5. Attenzione però! Come di consueto il sito sarà preso d’assalto e per poter acquistare l’agognata macchina di nuova generazione di casa Sony dovete mettervi in coda!

Non perdete quindi altro tempo e cliccate sul link sottostante per accedere all’area dedicata all’acquisto di Playstation 5 sul sito di MediaWorld! L’acquisto sul sito potrà essere effettuato dopo essersi regolarmente registrati, nel caso non l’abbiate ancora fatto, mentre i metodi di pagamenti accettati sono carta di credito e PayPal.

» Acquista ora Playstation 5 Digital Edition da MediaWorld «

Ricordiamo che, dato il numero limitato di pezzi che saranno commercializzati, MediaWorld limiterà gli ordini ad una sola console per cliente, in modo da dare al maggior numero di persone possibili la capacità di portarsi a casa la propria console preferita, evitando spiacevoli inconvenienti, accaduti più volte in passato, che vedevano alcuni utenti acquistare più prodotti contemporaneamente e lasciando, di conseguenza, molti potenziali acquirenti insoddisfatti.

Vi ricordiamo che PlayStation 5 è stata lanciata in un modello standard e in uno solo digitale, privo di lettore blu-ray. Al di là di questa caratteristica, le due console propongono la medesima scheda tecnica – e sono quindi ugualmente potenti.

Se volete scoprire tutte le caratteristiche della console next-gen targata Sony, potete comodamente raggiungere l’articolo che trovate a questo indirizzo, ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

