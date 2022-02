PS5: accesso prioritario su Amazon per clienti Prime, ecco come funziona

Non siete ancora riusciti a entrare in possesso di una tanto agognata PS5? Purtroppo, l’attuale crisi dei semiconduttori ha costretto Sony a rallentare la produzione e, proprio per questo motivo, la disponibilità della console nei negozi è piuttosto bassa, tanto che, non appena spunta da qualche parte, è solo questione di minuti prima che vada esaurita.

Questa situazione, ovviamente, riguarda anche il noto portale e-commerce Amazon che, nonostante la sua grandezza, non riesce a fronteggiare l’enorme richiesta degli utenti. Noi di Spaziogames cerchiamo di essere sempre sul pezzo e segnalarvi prontamente quando è possibile acquistare PS5 e oggi vi riportiamo che, allo scopo di offrire un servizio in più ai propri utenti (nonché impedire la libera vendita a eventuali BOT), Amazon ha deciso che, almeno fino al 31 marzo 2022, gli iscritti al servizio Amazon Prime avranno un accesso prioritario alla vendita della console.

Proprio per questo motivo, se state ancora cercando di ottenerne un esemplare, vi consigliamo di iscrivervi ad Amazon Prime, ora diventato quasi fondamentale per entrare in possesso di uno dei prodotti più desiderati del momento. Ovviamente, non sarà impedito l’acquisto anche agli utenti non abbonati a Prime, ma avranno meno probabilità di accaparrarsela.

Ricordiamo il servizio vi permetterà di accedere a tutti i vantaggi riservati ai clienti Prime, tra cui le spedizioni gratuite sui prodotti spediti da Amazon, l’accesso all’immenso catalogo di film, serie TV e documentari su Prime Video, ascoltare oltre due milioni di brani in streaming senza pubblicità grazie a Prime Music, ottenere videogiochi e bonus in-game gratuitamente su Prime Gaming, archiviare sul cloud illimitatamente le vostre foto su Amazon Photos e molto altro ancora.

PlayStation 5 è stata lanciata in un modello standard e in uno solo digitale, privo di lettore blu-ray. Al di là di questa caratteristica, le due console propongono la medesima scheda tecnica – e saranno quindi ugualmente potenti.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

