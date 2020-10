Prodotti di informatica, elettronica ed ufficio a prezzo scontato tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, mercoledì 28 ottobre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a prodotti di informatica, elettronica ed ufficio, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Inaspettatamente, il gigante dell’e-commerce ha deciso di lanciare una sorta di Black Friday anticipato, proponendo già tantissimi sconti nel periodo compreso dal 26 ottobre al 19 novembre.

Iniziamo con gli auricolari bluetooth BassPal con mini custodia di ricarica, che offrono una perfetta esperienza di ascolto stereo grazie alla qualità degli altoparlanti interni ed all’impiego di un chip Bluetooth 5.0, in grado di fornire una connessione più veloce e stabile. Gli auricolari dispongono di un sensibile sensore touch multifunzione che consente di gestire facilmente musica e chiamate, nonché di attivare Siri toccando gli auricolari tre volte. Ogni auricolare ha un microfono per conversazioni. Realizzati con un design ergonomico, questi auricolari sportivi si adattano perfettamente all’orecchio e non cadranno durante gli esercizi fisici.

Solitamente gli auricolari bluetooth BassPal con mini custodia di ricarica vengono venduti a 22,99€, ma oggi potrete portarveli a casa a soli 16,54€, con il 28% di sconto.

Passiamo al mouse verticale wireless DELUX, dotato di doppia connettività Bluetooth 4.0 e wireless 2.4 G (tramite ricevitore nano USB riposto nella parte inferiore del mouse) così da adattarsi a diverse condizioni di utilizzo. Il dispositivo consente di regolare la precisione del sensore a 800/1200/1600/2400 DPI tramite l’apposito pulsante, così come di attivare o meno l’illuminazione RGB. Il design verticale compatto del mouse consente è adatto per la struttura della mano umana, con un’area concava per pollice ed un bordo inferiore allargato per mignolo che riduce l’affaticamento della mano causato dall’uso a lungo termine del mouse tradizionale. La batteria agli ioni di litio integrata ricaricabile da 1.000mA offre un’autonomia di oltre due settimane con LED RGB accesi, mentre normalmente può arrivare ad oltre un mese.

Solitamente il mouse verticale wireless DELUX viene proposto a 27,99€, ma oggi potrete acquistarlo a soli 20,22€.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di oggi che potete trovare su Amazon.

Le offerte del giorno su Amazon su prodotti di informatica, elettronica ed ufficio

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon