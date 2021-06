Visto che è il Prime Day, ho provato a creare la mia postazione gaming perfetta: quanto ho speso?

Molti di noi (e sicuramente io) hanno delle fisse per molte cose, quando si tratta delle loro passioni. Se amate i videogiochi, ad esempio, ci sono ottime possibilità che la postazione in cui videogiocate sia a vostra immagine e somiglianza: PC, console, luci, accessori, disposizione dei giochi retail, cavetti, supporti, sedia – sono una valanga le cose che potreste volere in un modo o magari in un altro, a seconda della vostra inclinazione.

Io, ad esempio, ho la fissa per scorrazzare presso i retailer online (a volte nemmeno comprando niente, solo per farmi un’idea), per cercare di capire quanto mi costerebbe aggiungere questo o quell’altro accessorio alla mia postazione per renderla più… mia. Dal momento che è l’Amazon Prime Day 2021 e che ci sono decine di articoli dedicati ai giocatori che vengono proposti a prezzo ridotto, ho deciso di fare una delle mie solite scorrazzate per provare ad allestire una bella postazione da gioco (e da streaming) mettendo insieme un po’ di apparecchiature e accessori.

Virtualmente, quanto ho speso?

Quanto costerebbe mettere insieme una scrivania da gaming pensata per giocare e streammare ad alta qualità?

Nota: questo articolo contiene link affiliati. In caso di acquisto presso il rivenditore attraverso i link, SpazioGames riceverà una piccola somma.

Le basi: scrivania e sedia

La scrivania

Per definire la postazione gaming che volete mettere su, serve prima di tutto una cosa: la scrivania. Chiaramente le dimensioni possono essere diverse e dipende tutto da quanto spazio avete a disposizione. Sfogliando tra le proposte del Prime Day, questa soluzione di Southern Wolf mi è sembrata abbastanza spaziosa per una configurazione con doppio monitor a cui punterei. Per la nostra scrivania spendiamo quindi 118,30€.

Tuttavia, il fornitore precisa che la superficie da 120cm è in fibra di carbonio: conviene procurarsi un tappetino apposito per rendere più confortevole l’uso del mouse. Quello ufficiale costa 10€, lo aggiungiamo alla nostra configurazione. Per la scrivania la nostra spesa è quindi di 128,30€.

» Spesa totale: 128,30€ (scrivania)

La sedia

Non sottovalutate mai (MAI) l’importanza della sedia della vostra postazione da gaming. Il motivo è molto semplice: la vostra schiena (ma pure le vostre braccia) vi chiederà il conto. Se contate di giocare soprattutto su console fate le vostre valutazioni, fatele anche se pensate di usare la stessa postazione anche per lavorare come fa la sottoscritta. Passare tante ore su una sedia scomoda, mentre magari si utilizza la tastiera, vi farebbe venire voglia di andare a vivere in un bosco lontano da qualsiasi monitor nel giro di due ore. Il che, va detto, non cambia che dovreste comunque andare di tanto in tanto in un bosco lontano da qualsiasi monitor – consiglio spassionato.

Dando un’occhiata alle sedie proposte in saldo al Prime Day, una buona soluzione per la postazione che stiamo costruendo potrebbe essere la Corsair T3 Rush: sobria nel look e personalizzabile, non sposa alcune scelte dei modelli racing che trovo personalmente scomode – ma potrebbe non essere così, per voi, quindi la scelta in questo caso è molto soggettiva. Per la sedia spenderemo quindi 224,99€.

Bene, ora abbiamo una sedia e una scrivania. Manca giusto qualcosina con cui trattenercisi sopra.

» Spesa totale: 128,30 + 224,99€ (scrivania + sedia)

Il PC della postazione e le console

Il PC

Se siete PC gamer navigati, diamo per scontato che siate voi a scegliere con quali componenti assemblare il vostro prossimo compagno di giochi (e di lavoro). In questo caso, potremmo stimare una spesa di circa 1.500€ (almeno) per mettere in piedi un buon desktop che possa essere affidabile nel tempo.

Un’alternativa può essere rappresentata da un notebook da gaming, che darebbe un altro look alla vostra postazione e sarebbe comunque molto utile per lo streaming, soprattutto in caso passaste da una console usando il portatile come base per la regia. Sfogliando le promozioni del Prime Day, una proposta che ha un prezzo tutt’altro che proibitivo è sicuramente quella di HP Pavillion 16, che con la sua RTX 2060 Max-Q da 6 GB ci permette di avere un PC dalla buona scheda tecnica (ma se volete una serie 30 dovrete investire sicuramente di più) senza una spesa proibitiva: il costo in offerta è di 1.149,99€.

Appare evidente, insomma, che possiamo stimare in circa 1.500€ la spesa per il PC della nostra nuova postazione da gaming: potrà essere qualcosa in meno in caso puntassimo su un PC di affiancamento a una console, mentre potrebbe essere qualcosa in più in caso il PC fosse la principale piattaforma di gioco: in tal caso, meglio spendere soprattutto per una CPU da battaglia che non rappresenti nel breve un collo di bottiglia.

La console

Dal momento che questa è la postazione dei sogni (o almeno dovrebbe!), immaginiamo che sia completa di almeno una console. In questo caso, sappiamo che i prezzi vanno da qualcosa in più di 300€ per Switch ai circa 500€ di Xbox Series X e PS5 (ammesso che le troviate). Stimiamo quindi in circa 500€ il costo della console, arrivando alla conclusione che per dotare di PC e almeno una console la nostra postazione spenderemo circa 2.000€ complessivi.

A questo punto abbiamo una scrivania, una sedia, un PC e una console: abbiamo speso 2.353,29€, ma abbiamo ancora bisogno di qualcosa per giocare o streammare.

» Spesa totale: 2.353,29€ (scrivania + sedia + PC + console)

Mouse e tastiera

Diamo per scontato che vogliate utilizzare il mouse per giocare: personalmente preferisco sempre soluzioni cablate a quelle wireless, perché trovo la gestione della batteria una scocciatura e voglio evitare qualsiasi input lag. Sfogliando le proposte del Prime Day, porterei a casa Logitech G502 Hero per via dei suoi 25.600 DPI e della possibilità di personalizzarlo per adattarlo al meglio alle vostre esigenze. Contiamo, quindi, di spendere 34,98€ per il nostro mouse.

Per quanto riguarda la tastiera, se per lavoro scrivete molto dovreste orientarvi su degli switch blu. Se preferite l’esperienza di gioco, andate con gli switch rossi. Se fate un po’ entrambe, valutate degli switch marroni che sono un ibrido. Per inclinazione personale, io aggiungerei alla mia postazione la Corsair K70 RGB MK.2 con switch blu (sono molto rumorosi, attenzione, come una macchina da scrivere, quindi tenetene conto se convivete con qualcuno), spendendo così 119€ per una soluzione che dia un forte feedback tattile e sonoro, non lasciando mai dubbi sulla pressione – ma che richiede anche una certa attuazione per l’invio dell’input.

Abbiamo messo insieme mouse ad alti DPI e tastiera meccanica con 153,98€. Ora, abbiamo bisogno dei monitor per poter interagire con i nostri giochi, ovviamente.

» Spesa totale: 2.507,27€ (scrivania + sedia + PC + console + mouse + tastiera)

Il monitor (o più di uno)

Con i monitor si aprono sempre tantissime possibilità, molto soggettive. Nel mio caso, mi aiuta a tenere tutto più organizzato puntare su una configurazione con doppio monitor, in maniera tale che se devo organizzare uno streaming posso seguire il gioco in un pannello e la regia nell’altro. Le cose si complicano ulteriormente se questa postazione prevede anche le console di cui sopra: quelle di nuova generazione sarebbero limitate su un pannello da meno di 4K, quindi proveremo a venire un po’ incontro anche alle loro necessità. La scelta migliore, in termini assoluti, sarebbe sempre quella di avere due monitor uguali da affiancare: è quella più sensata per la resa ed anche per l’estetica.

Dando un’occhiata alle proposte del Prime Day, proviamo a inserire nella nostra configurazione un LG27UL500 da 27″, che sarà lo schermo del PC che dedicheremo anche al giocare su console. Il prezzo è molto accessibile perché ci sono dei compromessi (parliamo di 229,99€ per un pannello in 4K IPS) come la resa non fantasmagorica dei colori e il fatto che il refresh rate non superi 60 Hz (ma difficilmente vi serviranno 4K e più di 60 Hz contemporaneamente su console). Oltretutto, il monitor ha la porta per le cuffie e se dovete fare streaming capirete a breve perché sia così utile averne una.

Per il secondo monitor, come accennato la raccomandazione sarebbe di averne uno identico accanto, ma potete anche sbizzarrirvi e dar priorità al refresh rate sul 4K. in questo caso, un’ottima soluzione è LG 27GN800, che pur arrivando “solo” a 1440p garantisce tempi di risposta di 1 ms e refresh rate fino a 144 Hz: se giocate anche su PC, questo deve essere il vostro pannello principale. In questo modo, stiamo affiancando due pannelli da 27″, con quest’ultimo che ci costerà 259,99€. Abbiamo risolto il problema dei monitor e ora possiamo praticamente già cominciare a giocare: la spesa complessiva per gli schermi è di 489,98€.

A questo punto, quindi, abbiamo speso 2997,25€ per portare a casa scrivania, sedia, PC da gaming, una console, mouse ad alti DPI, tastiera meccanica, monitor in 4K e monitor QuadHD. Possiamo ufficialmente iniziare a giocare e potreste semplicemente fermarvi qui, ammesso di avere già delle cuffie per sentire l’audio, o una cassa altoparlante o soundbar da collegare al monitor che userete per la console/all’uscita audio del PC. Raramente, infatti, i monitor hanno un altoparlante integrato – e quando lo hanno lascia molto a desiderare. Molto meglio, estremamente meglio, giocare in cuffia.

Oltretutto, se preferite una configurazione a singolo monitor, potete considerare di sottrarre la spesa per il pannello aggiuntivo per stimare il vostro totale complessivo.

» Spesa totale: 2.997,25€ (scrivania + sedia + PC + console + mouse + tastiera + monitor 4K + monitor QuadHD)

Spesa extra: voglio streammare, idee?

Avete una postazione da gioco fatta e finita, ma magari volete utilizzarla per aprire un canale su Twitch o YouTube e iniziare a streammare i vostri gameplay o le vostre chiacchierate. Chiaramente, vi servono ulteriori accessori – e alcuni di questi non sono in promozione con il Prime Day. Vediamo, quindi, quanti altri soldi dovreste spendere per aggiungere alla postazione gaming ideale anche le dotazioni streaming ideali.

La scheda di acquisizione

Diciamolo chiaro e semplice: se giocate su console, utilizzate una scheda di acquisizione per catturare il vostro gameplay. Non vale la pena provare a utilizzare le utility integrate nelle console. Al momento la soluzione ideale, considerando che il massimo dello streaming su piattaforme come Twitch è di 1080p e 60 fps, è rappresentata da Elgato 4K60 Pro, ma dovete avere un PC desktop che possa ospitarla: vi permette di catturare fino a 4K e 60 fps in caso vogliate registrare i gameplay, ma il costo è di 249,99€.

Se registrare i gameplay non vi interessa (e non siete sicuri di poter montare questa scheda sul vostro PC), allora la soluzione ideale è Elgato HD60 S+: questa scheda acquisisce 1080p e 60 fps per i vostri stream, ma ha il passtrough a 4K e 60 fps: significa che il segnale che viene inviato al vostro monitor da gioco non viene “schiacciato” a 1080p come per lo stream, ma che continuerete a giocare in 4K. Semplicemente, chi seguirà la trasmissione online vedrà invece a 1080p. Il prezzo è di 199,99€ di listino, con poche oscillazioni, e la scheda si collega attraverso USB al vostro PC, senza il bisogno di installazioni interne e compatibilmente anche a un uso su portatile per la vostra regia. Votiamo per questa soluzione in questa configurazione, un po’ più polivalente.

Una alternativa estremamente valida è rappresentata da AverMedia Live Gamer Extreme 2, che cattura 1080p e 60 fps con passthrough in 4K: il prezzo in questo caso è di 111,92€ in virtù di un’offerta lampo per Prime Day. Visto il prezzo d’occasione, sceglieremo questa per la nostra configurazione.

» Spesa totale streaming: 111,92€ (scheda acquisizione)

La webcam: la qualità conta

Altra precisazione immediata: niente né nessuno vi vietano di iniziare a streammare acquistando semplicemente una webcam dura e pura, collegandola al vostro PC e fine della discussione. Se così fosse, potete saltare tutto il paragrafo che seguirà. Tuttavia, ricordate che l’occhio vuole sempre la sua parte e può essere una buona idea “esagerare” un po’ nel mostrare la vostra immagine, dotandovi di accessori che vi permettono di fare il salto di qualità.

A tal proposito, mi ha sorpreso vedere in saldo per il Prime Day Elgato Camlink 4K: questa scheda di acquisizione permette di trasformare in webcam la vostra videocamera professionale, a patto che abbia la porta HDMI adatta. In sintesi, se avete una vera videocamera o fotocamera (reflex, mirrorless e le loro cugine compatte e bridge), diventeranno la vostra webcam. La spesa è di 102,99€ ma esistono anche alternative molto più economiche anche se meno performanti, come questa.

Ora che avete l’apposita scheda, potete spendere poche per avere una webcam straordinaria portando a casa la Panasonic Lumix G7, anche con l’obiettivo 14-42mm già in kit: si tratta di una istituzione (peraltro che arriva ai 4K) tra i videoamatori, e per il Prime Day potete acquistarla a 399,99€. Attenzione a un errore da dilettanti: la fotocamera funziona a batteria. Questo significa che dovete acquistare una “dummy battery”, una batteria finta che la alimenti con presa a muro, per i vostri stream: questa soluzione da 29,99€ andrà benissimo per la G7. Si tratta della scelta per cui ho optato per le mie live che vedete su SpazioGames, all’infuori dell’obiettivo (che è questo, ma in questo caso è superfluo e aggiungetelo alla lista della spesa solo come sfizio per migliorare lo sfocato sullo sfondo o in caso di stanza molto buia, essendo un’ottica dall’ampia apertura e dalla grande luminosità). Con questa spesa avrete una videocamera affidabile che non surriscalda mai.

Con i 102,99€ del Camlink, i 399,99€ della G7 e i 29,99€ per la dummy battery, abbiamo speso 532,97€ per una webcam che darà un aspetto estremamente professionale ai nostri stream. Rimane valido quanto detto a inizio paragrafo: se vi sembra troppo, niente vieta di streammare con una webcam tradizionale spendendo anche solo una trentina di euro, o di arrivare via via all’upgrade senza fare la spesa tutta in una volta.

» Spesa totale streaming: 644,89€ (scheda acquisizione passthrough 4K + Camlink + videocamera 4K)

Il microfono

La qualità dell’immagine di gioco è fondamentale, quella della vostra webcam anche – ma valgono niente senza un buon microfono. Chi apprezza seguire le vostre live apprezza anche sentire cosa abbiate da dire. Un suono disturbato, con tanto rumore bianco, o magari senza un filtro antipop che crea delle “esplosioni” su alcune labiali può dare un’impressione non perfetta dei risultati che volete raggiungere. Avere dalla propria un buon microfono, allora, è una delle tappe fondamentali da inserire nella propria lista delle cose da fare.

Dando un’occhiata alle proposte in saldo per il Prime Day, potremmo mettere nel carrello Elgato Wave:1 a 102,99€. Avendo già avuto l’opzione di portare a casa la scheda di acquisizione per il gioco e per la videocamera della stessa firma, si avrebbero sia una buona qualità audio che la possibilità di gestire tutto con grande agilità dalle utility preposte di Elgato. Oltretutto, la periferica arriva con una base che vi permette di sistemarlo sulla scrivania anche senza un braccio per microfono, per cui altrimenti dovreste considerare di spendere almeno una trentina di euro extra.

Personalmente, uso invece un Rode NT USB che mi ha colpita in positivo per la pulizia del suo suono: anche in questo caso potete contare sul fatto che abbia di per sé un supporto da scrivania (e un filtro antipop già nella confezione), ma spendereste qualcosa in più.

» Spesa totale streaming: 747,88€ (scheda acquisizione passthrough 4K + Camlink + videocamera 4K + microfono)

Luce e supporto webcam

Ora che abbiamo tutto quello che serve per streammare, mancano delle cose relative alla logistica e alla quality of life. Se abbiamo preso Camlink per usare la videocamera come webcam, infatti, è anche vero che ci serve una supporto dove sistemare il dispositivo per la nostra inquadratura. Oltretutto, credeteci: è fondamentale illuminare bene la propria scena per una massima qualità. In caso contrario, potreste comprare anche un videocamera da migliaia di euro con obiettivi a supporto, che avreste sempre un’immagine povera e, nel peggiore dei casi, rumorosa.

Sfogliando le proposte del Prime Day mi ha incuriosito quella della Elgato Ring Light: questa luce ad anello in effetti si sposa benissimo all’utilizzo su un vertice della vostra scrivania per illuminarvi mentre giocate e, al suo interno, presenta anche la vite per il blocco della videocamera. Sintesi: vi farà sia da treppiede che da luce di scena, peraltro con la possibilità di gestirne la luminosità e il calore dall’app di Elgato.

Normalmente preferirei altre soluzioni (come la Elgato Key Light, che potendo venire disposta su più angoli, arrivando a 2800 Lumen e non essendo circolare fornisce più soluzioni e più “morbidezza” per l’illuminazione), ma per 150,99€ in virtù dello sconto parliamo di una proposta all-in-one che farebbe cogliere due piccioni con una fava, senza costringervi a cercare a parte un supporto per la vostra videocamera.

» Spesa totale streaming: 898,87€ (scheda acquisizione passthrough 4K + Camlink + videocamera 4K + microfono + luce + supporto videocamera)

Stream Deck per la regia

Qua parliamo di un vero e proprio sfizio per lo stream il più professionale possibile: nelle scelte nei paragrafi precedenti mi sono concentrata su alcuni prodotti di Elgato con l’idea di completare la dotazione con Elgato Stream Deck. Si tratta, sottolineo, di un vero surplus per la quality of life, di cui potreste benissimo fare a meno, ma che può fare molto comodo.

È, in sintesi, una tastiera di “tasti funzione” che legherete principalmente al vostro programma di streaming (OBS, Streamlabs o chi per loro) per attivare e disattivare fonti audio, microfoni, scene, gif, sovrimpressioni e qualsiasi dettaglio della regia della diretta. Inoltre, permette di regolare le luci dello stesso marchio di cui avete dotato la postazione, fungendo da sala di comando.

Si può trovare in diversi tagli, a seconda del numero dei pulsanti: quello più equilibrato è quello da 15 pulsanti (150€). Quello da 32 è ideale per chi streamma per lavoro, tanto e con tante scene differenti che devono susseguirsi; quello da 6 pulsanti è basilare ed è raccomandato a chi ha poche scene e poche fonti diverse da gestire. Con 6 pulsanti potreste, ad esempio, impostarne due per intro e outro, uno per la scena di gioco, uno per una scena in cui chiacchierate e due per attivare/disattivare microfono e audio di gioco.

» Spesa totale streaming: 1.048,87€ (scheda acquisizione passthrough 4K + Camlink + videocamera 4K + microfono + luce + supporto videocamera + Stream Deck)

Bene, voglio tutto. Quanto spendo?

Se, quindi, volessimo mettere insieme da subito sia tutte le dotazioni della postazione gaming che abbiamo immaginato poco sopra e quelle della postazione da streaming, la spesa sarebbe di 2997,25 (postazione e hardware) + 1.048,87€ (streaming). Parliamo quindi di un investimento totale di 4.046,12€, con cui porteremmo a casa:

Scrivania

Sedia

PC da gioco

Una console

Mouse ad alti DPI

Tastiera meccanica

Un monitor 4K a 60 Hz

Un monitor QuadHD a 144 Hz

Una scheda di acquisizione per lo streaming

Una scheda di acquisizione per videocamera

Una videocamera mirrorless in 4K

Un microfono da streaming

Una luce dimmerabile + supporto videocamera

Un centro di controllo per la regia degli streaming.

Come emerge dalla lista ci sono tantissime cose che potrebbero essere riadattate alle vostre esigenze (un solo monitor? Un pannello in full HD? Uno orientabile anche in verticale? Magari ne preferite uno in ultrawide? Non vi interessa dello streaming? Non sapete che farvene di una tastiera meccanica? Vi basta un PC molto più economico perché non ci giocherete mai ma lo userete solo per l’upload dello streaming da console? Preferite una normale webcam a una videocamera adattata?), quindi la cifra che abbiamo ipotizzato di spendere rimane molto soggettiva.

Si tratta inoltre di un’idea di spesa “spalmabile” – magari iniziando con le cose fondamentali per aggiungerne altre in futuro – e variabile, considerando che ognuno di noi probabilmente ha una sua precisa fantasia per la postazione da gaming ideale. E, pensate, non abbiamo nemmeno aperto la parentesi di accessori, supporti vesa, luci decorative RGB da parete e non, statuette, supporti per le cuffie, porta controller…