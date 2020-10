Prime Day 2020: Samsung inarrestabile, arrivano le offerte su smartphone e smartwatch! | 13 ottobre

Non c’è tregua nell’Amazon Prime Day 2020: le offerte dell’iniziativa più attesa dei clienti Amazon, che permette di approfittare del proprio abbonamento Prime per ottenere degli sconti su una estremamente ampia selezione di prodotti, come vi abbiamo segnalato, infatti continuano e coinvolgono anche i dispositivi Samsung come smartwatch e smarpthone – tra i più desiderati dei rispettivi mercati.

Tra i prodotti in promozione trovate, ad esempio, un vero top di gamma: stiamo parlando di Samsung Galaxy Note 20, il generoso terminale del produttore coreano che vanta un grande display da 6,7″, ideale per la presa di appunto attraverso la tecnologica stylus in dotazione. Il pannello Super AMOLED Plus in FHD+ vi permette di godervi le immagini e i video al massimo della qualità, mentre il comparto fotografico passa per la generosa dotazione di ben tre ottiche – con registrazione video fino a 8K. A completare la dotazione del telefono troviamo 8 GB di memoria RAM e ben 256 GB di archiviazione, con il tutto animato dalla batteria intelligente da 4300 mAh. Grazie alla promozione, potete portare a casa Samsung Galaxy Note 20 a 749€ anziché 979€ di listino.

Se, invece, quello che cercate è uno smartwatch, vi segnaliamo il generosissimo sconto su Samsung Galaxy Watch 3: questo orologio intelligente Bluetooth ha una cassa in acciaio da ben 45mm, estremamente sobria ed elegante, a cui affianca un cinturino in pelle che ben si lega anche ai vostri look più ricercati e che potete sfoggiare anche al lavoro. Tra le funzionalità dello smartwatch, che potete sincronizzare via Bluetooth al vostro smartphone Android, troviamo il saturimetro, il rilevamento di eventuali cadute per la chiamate di soccorsi e anche il monitoraggio delle attività sportive e del battito cardiaco. Un compagno completo e affidabile che vi affiancherà nella vita di tutti i giorni per le notifiche delle vostre email e telefonate, quanto per tenere traccia dei vostri allenamenti. Grazie allo sconto potete mettervelo al polso a soli 359,90€ anziché 469€ come da listino.

Offerte del Prime Day su smartphone e smartwatch Samsung

