Prime Day 2020, ecco le prime offerte online da mezzanotte

Dopo tutte le incertezze che hanno animato il 2020, arriva finalmente una sicurezza per chi è a caccia di offerte online: si tratta dell’Amazon Prime Day 2020, al via alle 00.01 del 13 ottobre e che proporrà per 48 ore valanghe di sconti sui prodotti più vari riservati agli abbonati Amazon Prime.

Sulle pagine di SpazioGames il team dedicato seguirà da vicino le promozioni dell’Amazon Prime Day 2020, segnalandovi quelle da non perdere per tutti gli amanti di videogiochi, tecnologia, cultura geek e cultura pop. Vi raccomandiamo quindi di tenere d’occhio le nostre pagine a partire dalla mezzanotte, quando le nostre segnalazioni sugli sconti da non perdere vi faranno compagnia (e vi faranno risparmiare un bel po’ di soldi!).

Vi segnaliamo che fino alla data odierna compresa, i clienti Amazon Prime che spendono 10€ su una selezione di prodotti di piccole e medie imprese avranno diritto anche a un buono di ulteriori 10€ da spendere durante il Prime Day.

Dalla mezzanotte sono anche previste offerte sui dispositivi Amazon, tra cui:

Sono previsti sconti anche sull’abbigliamento, tra cui:

fino al 30% su Wrangler , Lee e molti altri marchi denim

, e molti altri marchi denim fino al 30% su scarpe Puma

fino al 30% su Samsonite , American Tourister e Delsey Luggage

, e fino al 30&% su Fossil e sugli smartwatch Michael Kors

Tra le altre promozioni riservate agli utenti Prime in vista del Prime Day vi ricordiamo:

Amazon Music : a 0,99€ per quattro mesi, per coloro che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited.

: a 0,99€ per quattro mesi, per coloro che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited. Amazon Audible : i clienti Prime che iniziano il periodo di prova e rimangono iscritti per oltre un mese ricevono un buono da 10€ da spendere su Amazon.

: i clienti Prime che iniziano il periodo di prova e rimangono iscritti per oltre un mese ricevono un buono da 10€ da spendere su Amazon. Kindle Unlimited : i clienti Prima possono avere 3 mesi per 9,99€.

: i clienti Prima possono avere 3 mesi per 9,99€. Amazon Fashion : fino al 40% di sconto sui marchi Amazon Fashion.

: fino al 40% di sconto sui marchi Amazon Fashion. Amazon Warehouse : risparmio di un ulteriore 20% sui prodotti usati e ricondizionati per casa, cucina, ufficio, sport e outdoor, tra cui elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro.

: risparmio di un ulteriore 20% sui prodotti usati e ricondizionati per casa, cucina, ufficio, sport e outdoor, tra cui elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro. Amazon Prime Now : dal 1 al 25 ottobre potrete avere 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

: dal 1 al 25 ottobre potrete avere 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati. Amazon Prime Video: per tutto il Prime Day avrete diritto a film in offerta a 4,99€ o a noleggio a 1,99€.

Potete seguire da vicino tutte le iniziative e le offerte di Amazon Prime Day 2020 anche a questo indirizzo, mentre di seguito vi forniamo alcune anticipazioni su alcuni dei prodotti che potete aspettarvi in sconto da mezzanotte in poi.

Amazon Prime Day: anticipazioni sulle offerte