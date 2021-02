Prezzo shock per Assassin’s Creed: Valhalla, ma solo per pochissimo!

Se ancora non avete acquistato l’ultimo capitolo della celeberrima saga di Assassin’s Creed, Assassin’s Creed Valhalla, è giunto il momento giusto per rimediare! Infatti, attualmente su Ubisoft Store, per un periodo limitato di tempo, è possibile acquistare Assassin’s Creed Valhalla ad un prezzo davvero imperdibile!

In Assassin’s Creed Valhalla vestiamo i panni di Eivor, vichingo che si troverà a navigare dagli scoscesi e misteriosi fiordi della Norvegia fino all’incantevole ma minacciosa Inghilterra ed anche oltre. Gli sviluppatori hanno riposto grande cura nella raffigurazione della cornice storica in cui la nuova vicenda della saga degli Assassini va ad incastonarsi. Il tratto guerriero di uomini e donne norreni è molto marcato, e fin dal primo istante sentiamo di morti onorevoli e gloria eterna, per non menzionare di come sulle Drakkar ci si possa scambiare canzoni o storie seguendo il filone delle Saghe tanto care al micro-cosmo nordico. A contribuire al tratto troviamo le razzie e gli assalti, due nuove dinamiche di gameplay volte ad aggiungere degli strati ludici ma soprattutto a mettere a fuoco quella cornice e rendere bene l’idea di dove e in quale momento storico ci si trovi.

Come al solito, oltre alla storia principale, che si integrerà nella narrativa complessiva della saga, troveremo anche molti contenuti secondari suddivisi, oltre che negli eventi, in Misteri e Ricchezze. I misteri sono capaci di convogliare non solo il senso di miti e leggende di una location che può fornirne a bizzeffe, ma anche rari spunti di gioco, come zone maledette da bonificare rimuovendo dei misteriosi manufatti o più semplici indagini da condurre per svelarne la natura in realtà più concreta di quanto non sembrerebbe, mentre le Ricchezze, invece, sono forzieri e preziosi da guadagnarsi superando occultamenti che le rendono ben celate, dietro chiavi da reperire nella zona, piccoli puzzle ambientali da completare o specchi d’acqua in cui immergersi, e restituiscono sempre una sensazione di piacere una volta scovati.

