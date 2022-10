Prenota Kindle Scribe, il primo Kindle per la lettura e la scrittura, ora su Amazon!

Vi piace leggere e volete avere a disposizione sempre la vostra libreria in qualsiasi momento o situazione, ma amate anche prendere appunti o disegnare? Oggi abbiamo l’offerta che fa proprio al caso vostro, dato che il noto portale e-commerce Amazon ha aperto i preorder del suo nuovo Kindle Scribe, il primo Kindle pensato sia per la lettura che la scrittura!

Kindle Scribe è equipaggiato con 16 GB di memoria interna, sufficienti per memorizzare centinaia di libri, ma è possibile acquistarlo anche nei tagli di memoria da 32 e 64 GB. Con una sola ricarica, la batteria dura fino a diversi mesiKindle Scribe.

Kindle Scribe è dotato di uno schermo da 10,2″ con trattamento antiriflesso da 300 ppi e tecnologia PaperWhite per leggere comodamente con una nitidezza pari alla carta stampata, anche alla luce diretta del sole. L’ebook reader Kindle è inoltre equipaggiato con una luce frontale a regolazione automatica, utile per leggere anche in condizioni di scarsa luminosità.

Kindle Scribe, rispetto agli altri prodotti della linea Kindle, consente anche di scrivere appunti e pensieri sui milioni di libri presenti nel Kindle Store tramite la penna basic o quella premium, nonché creare taccuini, diari e liste, scegliendo tra i diversi layout disponibili. Inoltre, potrete importare facilmente i documenti tramite l’app Kindle o una pagina web sul vostro computer.

Non potevano inoltre mancare le custodie progettate da Amazon per adattarsi perfettamente al vostro Kindle Scribe. Sottili e su misura, le custodie si agganciano saldamente al dispositivo e sono dotate di un’aletta che si piega all’indietro per offrirvi due posizioni di lettura.

Kindle Scribe viene proposto al prezzo di 369,99€, mentre la data di uscita è fissata per il 30 novembre 2022. Decisamente un prezzo importante, ma allo stesso tempo piuttosto contenuto se prendiamo in considerazione le caratteristiche del prodotto.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.