Prenota il Surface Laptop 4 e ricevi gratis gli auricolari Surface Earbuds

Microsoft ha annunciato recentemente un nuovo dispositivo che andrà ad aggiungersi alla gamma Surface: nello specifico stiamo parlando del Surface Laptop 4. Si tratta di un prodotto indirizzato a studenti e lavoratori sempre in movimento e, nel caso foste interessati al loro acquisto, questo è il momento giusto! Infatti, prenotando il notebook potrete ricevere in omaggio gli auricolari wireless Surface Earbuds, del valore di 219,99€!

Surface Laptop 4 sarà disponibile in due diversi formati a seconda delle dimensioni del display: 13,5″ e 15″. Duplice anche la scelta dei processori, dato che possono essere installate sia CPU Intel e AMD. Si parte dal modello Intel Core i5-1135G7 quad-core di undicesima generazione sino ad arrivare al Core i7-1185G7 quad-core per quanto riguarda l’azienda di Santa Clara, mentre, realizzati in collaborazione con la compagnia di Sunnyvale, troviamo i Ryzen 5 54680 U con Radeon Graphics Microsoft Surface Edition a sei core ed il più potente Ryzen 7 4980U con Radeon Graphics Microsoft Surface Edition a otto core.

La memoria RAM, di tipo LPDDR4X, parte da 8GB e può arrivare sino a 32GB, mentre lo spazio di archiviazione, su veloci SSD NVMe, varia da 256Gb a 1TB. I display impiegati, in formato 3:2, sono ottimi per lavoro e studio, data la loro maggiore superficie lungo l’asse verticale, permettendo di vedere più informazioni all’interno di siti e documenti. Ovviamente, si tratta di display touchscreen che supportano fino a 10 punti di pressione ed anche la penne per Surface. Oltre ad essere uno spettacolo da vedere, Surface Laptop 4 è anche un piacere da ascoltare, grazie a potenti speaker integrati con supporto alla tecnologia Dolby Atmos, mentre la webcam accoppiata a due microfoni Studio far-field consente di effettuare videochiamate nitide e chiare.

Surface Laptop 4 è in pre-order sul Microsoft Store a partire da 1.149€ ed arriverà a casa vostra dal 27 aprile, comprensivo di auricolari Surface Earbuds, del valore di 219,99€, in omaggio! Ricordiamo che insegnanti, studenti e genitori potranno ottenere un ulteriore sconto nel periodo dei pre-order.

» Clicca qui per prenotare Surface Laptop 4 «