Prenota Echo Show 15, il nuovo smart display di Amazon per tutta la famiglia!

Amazon ha deciso di ampliare la sua line-up di dispositivi intelligenti Echo con il nuovo Echo Show 15, ora prenotabile sul celeberrimo portale e-commerce con consegna a partire dal 10 maggio. Come anticipato dal nome stesso, Echo Show 15 presenta un display da 15,6″ a risoluzione FullHD (1080p), nonché una fotocamera frontale da 5MP.

Echo Show 15 è pensato per un utilizzo a tutto tondo dai vari membri della famiglia e può essere posizionato ovunque, sia in verticale che in orizzontale. Grazie all’impiego dei widget, Echo Show 15 diventa una vera e propria lavagna virtuale interattiva sulla quale annotare, ad esempio, la lista della spesa o gli impegni della giornata.

Grazie alla fotocamera integrata, Echo Show 15 è in grado di riconoscere i vari membri della famiglia e personalizzare la visualizzazione in base a vari profili. Ovviamente, così come tutti gli altri prodotti della linea Echo, Echo Show 15 integra l’assistente vocale Alexa, il quale è in grado di darvi una mano durante le comuni attività quotidiane, dall’offrire utili ricette da preparare per pranzo e cena al controllo di lampadine, serrature, prese della corrente e di tutti gli altri accessori compatibili con il suo ecosistema.

Ma non è tutto! Echo Show 15 può essere usato anche come un monitor o una piccola TV per usufruire di tanti contenuti multimediali, dalle notizie alla musica fino alle vostre serie TV e film preferiti sui servizi di streaming più famosi, come Prime Video o Netflix. Infine, Echo Show 15 può diventare anche una vera e propria cornice digitale, sulla quale mostrare opere d’arte o le vostre foto.

Come avrete potuto di certo capire, Echo Show 15 potrebbe diventare l’hub multimediale definitivo per la vostra famiglia e, nel caso foste interessati, è attualmente prenotabile su Amazon al prezzo di 249,99€! Vi suggeriamo, inoltre, di consultare il catalogo completo di offerte presenti sul portale a questo indirizzo.

