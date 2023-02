PlayStation Plus, ultimo giorno per riscattare i primi giochi gratis del 2023

Tra poche ore non saranno più ufficialmente disponibili i giochi gratis di gennaio su PlayStation Plus, i primi omaggi offerti dal servizio in abbonamento per l’inizio del nuovo anno.

Da domani saranno infatti rilasciati ufficialmente i titoli gratuiti di febbraio, il che renderà impossibile riscattare nuovamente i giochi distribuiti lo scorso mese. Tuttavia, se farete in fretta, potrete ancora aggiungerli alla vostra raccolta e scaricarli tutte le volte che vorrete, a patto di essere ancora iscritti a PS Plus Essential (trovate una gift card dedicata su Amazon).

In attesa di poter aggiungere alla vostra raccolta ben 4 nuovi omaggi, siete dunque ancora in tempo per poter riscattare i giochi gratuiti offerti a gennaio, ma solo fino alle ore 11.00 di domani 7 febbraio.

La line-up del 2023 è iniziata con tanti omaggi particolarmente interessanti, tra i quali non possiamo non segnalare Star Wars Jedi Fallen Order, la premiata avventura con Cal Kestis che suggeriamo di recuperare in vista del sequel Survivor.

Di seguito vi riepilogheremo dunque la lista completa con i giochi gratis ancora disponibili su PlayStation Plus per le prossime ore: potete riscattarli direttamente facendo clic sulle relative pagine ufficiali.

Ricordiamo che dopo aver aggiunto con successo i titoli alla vostra raccolta, potrete controllare in qualunque momento la vostra collezione di giochi direttamente dalle vostre console PS5 o PS4, scaricando poi ogni volta che lo desidererete i titoli riscattati.

Anche se non avete dunque intenzione di giocarli nell’immediato, il nostro consiglio è quello di aggiungerli ugualmente alla vostra raccolta, così che rimangano pronti per il vostro utilizzo in un secondo momento. Mancano però ormai meno di 24 ore alla loro rimozione, dunque vi consigliamo di non esitare e di agire subito, sempre che non lo abbiate già fatto nelle scorse giornate.

A proposito di addii, ricordiamo che anche la PlayStation Plus Collection sta per abbandonare definitivamente il catalogo di PS5, ma anche in questo caso tutti i titoli che aggiungerete alla vostra raccolta rimarranno vostri per sempre. Inoltre, se siete iscritti a Extra o Premium, tra pochi giorni non potrete più accedere neanche a ben 12 giochi gratis.