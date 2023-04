PlayStation Plus Premium, disponibili da ora 2 nuovi giochi gratis in prova

PlayStation Plus Premium ha appena aggiunto a sorpresa altri due giochi gratis in prova per gli abbonati: da questo momento potrete provare altre due nuove uscite senza alcun costo aggiuntivo, seppur solo per poche ore.

Ricordiamo infatti che il servizio in abbonamento di casa Sony (trovate gift card dedicate su Amazon) propone tra i suoi numerosi vantaggi anche la possibilità di scaricare versioni dimostrative di diversi giochi, con una durata variabile in base all’effettiva produzione.

Dopo aver rilasciato proprio pochi giorni fa un’altra demo relativa a una nuovissima uscita, anche questa volta PS Plus Premium ha voluto rilasciare versioni in prova di nuovi titoli disponibili da poche ore, scaricabili già da adesso.

Push Square segnala infatti che gli utenti iscritti al servizio potranno scaricare versioni speciali di MLB The Show 23, la simulazione di baseball di casa Sony — trovate qui la nostra recensione — e Disney Speedstorm, il “rivale” di Mario Kart attualmente disponibile solo in accesso anticipato.

MLB The Show 23 è uno dei nuovi giochi gratis in prova disponibili su PlayStation Plus Premium.

Se per MLB The Show 23 può sembrare deludente avere a disposizione soltanto una prova gratuita, considerando che non solo si tratta di una produzione di casa Sony ma che addirittura su Xbox Game Pass è disponibile gratis, la prova per Disney Speedstorm sembra decisamente più allettante per molti fan.

Del resto, stiamo parlando di una produzione che è stata appena lanciata sul mercato e che, sebbene sarà disponibile come free-to-play, ha deciso di seguire la stessa strada di Dreamlight Valley venendo proposto per il momento solo a pagamento, per avere diritto all’accesso anticipato.

Grazie alla nuova promozione di PlayStation Plus Premium, potrete provare gratuitamente MLB The Show 23 per le prime tre ore di gioco, mentre Disney Speedstorm vi fornirà l’accesso gratuito per le prime due ore: non dovrete fare altro che cercare manualmente i titoli sullo store da console o, in alternativa, dirigervi ai seguenti link.

Vi ricordiamo che queste novità sono arrivate a poche ore di distanza dall’aggiornamento del catalogo di PS Plus Extra e Premium, grazie al quale potrete accedere a ben 16 nuovi giochi gratis.