PlayStation Plus è disponibile in super sconto a partire da 1€, ma solo per pochi giorni

Per un periodo limitato, Sony ha deciso di proporre una imperdibile iniziativa per attirare nuovi abbonati: da questo momento potete iscrivervi a PlayStation Plus approfittando di cifre incredibili e particolarmente basse.

Potrete infatti provare un qualunque piano del servizio in abbonamento anche solo a partire da 1€, senza alcun ulteriore costo aggiuntivo necessario: un risparmio incredibile fino all’88% sul regolare prezzo proposto, ma valido soltanto per il primo mese (trovate le gift card per acquistare l’abbonamento su Amazon).

L’iniziativa arriva a sorpresa insieme agli sconti di «Mega marzo», ma valida soltanto per chi non possiede ancora un abbonamento al servizio: la promozione vi permetterà dunque di provare per un mese PlayStation Plus Essential, Extra o Premium a prezzi imbattibili.

Il primo mese di Essential vi costerà solo 1 euro, ma se sceglierete di provare invece Extra o Premium potrete invece acquistarli a soli 3 euro oppure 5 euro, con risparmi rispettivamente del 78% e del 70% sulla normale cifra.

Questo significa anche che dal mese successivo l’offerta si rinnoverà automaticamente al normale prezzo di listino, ma se siete già iscritti al servizio in abbonamento non potrete aderire a questa promozione.

Gli utenti avranno tempo fino al 5 marzo per potersi iscrivere a PlayStation Plus: un’offerta valida dunque soltanto per pochissimi giorni, che vi consigliamo di non lasciarvi scappare.

Potete trovare tutti i dettagli dell’offerta al seguente indirizzo: effettuando il login con il vostro account, potrete inoltre scoprire facilmente se potete aderire anche voi all’iniziativa.

Se eravate curiosi di provare da vicino il nuovo servizio in abbonamento di casa Sony, questa promozione vi permetterà tra pochi giorni di poter accedere non solo ai giochi gratuiti di febbraio già disponibili, ma anche agli imminenti omaggi in arrivo a marzo.

Restando in tema, ricordiamo che il PlayStation Store ha confermato proprio nelle scorse ore l’addio di ben 9 giochi gratis dal catalogo Extra e Premium a partire da questo mese: questa potrebbe essere dunque anche l’ultima occasione di provarli senza costi aggiuntivi.