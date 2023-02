PlayStation Plus regala un gioco gratis in più a febbraio per alcuni fan (ma non in Italia)

Sony ha deciso di offrire ben 4 omaggi mensili su PlayStation Plus Essential per il nuovo mese del 2023, ma che per alcuni fan diventeranno addirittura 5 grazie a un gioco gratis aggiuntivo.

PlayStation Asia ha infatti annunciato che Sword Art Online Alicization Lycoris (lo trovate su Amazon), il titolo ispirato all’omonimo anime e manga, sarà ufficialmente disponibile gratuitamente per gli utenti iscritti nelle regioni asiatiche.

Un omaggio che probabilmente è stato pensato per celebrare il mese degli anime — festeggiato anche da Xbox con una nuova selezione di giochi del fine settimana — ma che curiosamente non sarà disponibile per gli utenti americani ed europei.

A differenza di quanto accaduto con promozioni simili, il capitolo di Sword Art Online non sarà proposto in sostituzione di alcun gioco, ma sarà semplicemente un omaggio aggiuntivo che potrà essere riscattato insieme alle precedenti proposte del mese, che restano invece valide anche per gli utenti italiani.

Sword Art Online Alicization Lycoris sarà offerto gratis su PlayStation Plus, ma solo in Asia.

Il titolo sarà dunque disponibile per il download insieme ai precedenti 4 titoli gratuiti a partire dal prossimo martedì 7 febbraio, venendo proposto regolarmente nella sua edizione PS4.

Ad oggi non esiste infatti una versione PS5 nativa del titolo, ma potrà essere naturalmente giocato senza alcun problema o costo aggiuntivo sulle console next-gen in retrocompatibilità.

Your PlayStation Plus games for February have been revealed: Destiny 2: Beyond Light

Evil Dead: The Game

OlliOlli World

️‍♂️ Mafia: The Definitive Edition pic.twitter.com/LBtINyrAim — PlayStation Asia (@PlayStationAsia) February 2, 2023

Considerando i precedenti relativi a casi simili, la probabilità che Sony possa scegliere di aggiornare i cataloghi PlayStation Plus internazionali con questa ulteriore aggiunta appare essere particolarmente remota: i fan italiani dovrebbero dunque accontentarsi di “soli” 4 omaggi mensili per febbraio 2023.

In ogni caso, se dovessero arrivare ulteriori chiarimenti o un eventuale ripensamento da parte della casa di PlayStation, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.

Restando in tema di ripensamenti, cogliamo l’occasione per ricordare a tutti gli utenti iscritti un addio molto importante: Sony ha annunciato che presto sarà ufficialmente rimossa la PlayStation Plus Collection per gli utenti PS5.

Tuttavia, i giochi che avrete aggiunto alla vostra raccolta continueranno a restare disponibili per sempre nel vostro catalogo: vi consigliamo dunque di riscattarli prima che sia troppo tardi.