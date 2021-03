PlayStation e Nintendo rivali? No, sono “compagne di lavoro”

A volte capita che i videogiocatori vivano la loro piattaforma preferita come una “squadra di calcio”: vediamo scatenarsi una vera e propria console war tra i sostenitori di questo o quell’altro schieramento, al punto che potrebbe sembrare naturale pensare che anche le compagnie che producono quelle macchine da gioco vivano la concorrenza allo stesso modo: non è così.

Da ormai diverso tempo non assistiamo più nemmeno a sfottò tra le case produttrici (ricorderete quelli ai tempi del lancio di Xbox One e PlayStation 4), con Sony e Microsoft che si fanno mutuamente i complimenti quando ce n’è occasione e la cornice dei TGA 2019 che ha accolto sullo stesso palco, contemporaneamente, i dirigenti delle due, compresa Nintendo.

E, a proposito di Nintendo, se avete inquadrato un rapporto concorrenziale anche tra Sony e Nintendo, sappiate che per Ken Kutaragi, storico papà di PlayStation, non è affatto così.

Durante una chiacchierata nel bar di Katsuhiro Harada, Kutaragi ha spiegato di essersi divertito a collaborare con Nintendo – ai tempi, infatti si tentò una console congiunta di Nintendo e Sony, prima del lancio di PlayStation – e ritiene che le due compagnie giapponesi siano molto più colleghe e compagne di lavoro, che non concorrenti o rivali.

Kutaragi racconta:

Prima di PlayStation, lavorai a SuperFamicom con Nintendo e mi piaceva molto Mr. Uemura, oltre al suo team. Passavo spesso del tempo con loro. Da fuori, però, le persone pensavano fossimo in competizione: non lo eravamo affatto. Mi chiedevano di continuo ‘PlayStation è in competizione con SEGA e Nintendo?’, ma io non mi ero mai chiesto chi fossero i nostri concorrenti perché eravamo tutti colleghi.

Oggi, PlayStation è arrivata alla sua quinta generazione di console, dopo il debutto del 1994. Nintendo, invece, prosegue per la sua via della Nintendo Difference e si sta godendo il successo di Switch, la console ibrida che ottiene ottimi riscontri di vendita sia in Occidente che in Oriente.