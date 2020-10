PlayStation 5, i fori acchiappapolvere esistono per un motivo ben preciso

PlayStation 5 ha dichiarato guerra alla polvere, che spesso e volentieri ha messo in ginocchio il sistema di ventilazione di PS4 e PS4 Pro.

Nei giorni scorsi abbiamo appreso come questo processo sarà ora agevolato da due fori acchiappapolvere, che renderanno più difficile l’accumulo di polvere nelle parti più sensibili della console.

Intorno alla ventola da 120mm di diametro, ci saranno due fori che si occuperanno di recuperare polvere e altri piccoli frammenti “soffiati” via dalla ventola stessa, che agirà in un movimento centrifugo diversamente da quanto capita di norma su PC.

«È qualcosa che volevamo introdurre da molto tempo, e l’abbiamo adottato perché siamo riusciti ad assicurarci lo spazio», ha spiegato Yasuhiro Ootori – EVP, Hardware Engineering and Operation, Sony Interactive Entertainment, a Nikkei.

Dentro PlayStation 5 c’è uno spazio dove la polvere lanciata via dalla ventola viene ospitata, e da lì la polvere viene aspirata attraverso i fori che compaiono quando si alzano le paratie laterali bianche della console.

La ventola è circondata da una copertura che evita di entrarci in contatto mentre è in funzione; se la ventola gira, la copertura non si alza.

«Questa copertura è stata progettata da un giovane ingegnere che è in azienda da un paio di anni», ha spiegato Ootori.

La ventola, un aspetto tanto curato da Sony, è stato l’oggetto che più di tutti ha contribuito alle dimensioni importanti di PS5.

Altre chicche rivelate oggi comprendono come mai la casa giapponese abbia fatto in modo di avere un lettore Blu-ray così facile da smontare.